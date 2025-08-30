Análisis del vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein: de estilo romántico y tiara heredada con historia

Comienza la temporada de las bodas reales con el enlace matrimonial de la princesa María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer. Este sábado alrededor de las 11.00 horas, la Catedral de Vaduz ha recibido a los invitados del ámbito de la aristocracia, así como de la corona, a punto de celebrar uno de los eventos más esperados hasta día de hoy. La segunda de los cuatro hijos de los príncipes herederos Aolis y Sophie ha llegado cogida del brazo de su padre deslumbrando un vestido de novia romántico con una fusión de lo clásico con lo contemporáneo.

La nieta de 28 años del príncipe Hans-Adam II, soberano actual de Liechtenstein, ha dado el 'sí quiero' al venezolano gestor de inversiones tras cumplirse un poco menos de un año del anuncio de su compromiso. Se ha tratado de una ceremonia de lo más íntima, donde únicamente han asistido los integrantes más allegados de la familia, así como amigos, pero con la oportunidad de que los ciudadanos puedan ver la llegada de la novia cerca del templo. Entre ellos, también han estado presente distintos miembros de la realeza europea y representantes oficiales del país, como Brigitte Haas (primera ministra) o Manfred Kaufmann (presidente del parlamento estatal). A los pocos minutos, sobre una alfombra marino y una escalinata decorada de hortensias, aparecía la princesa María Carolina de Liechtenstein con su vestido de novia y dejando sin habla a todos nosotros.

Los detalles del vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein

Como decíamos, el vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein ha significado una reinterpretación del estilo clásico que solemos ver en las bodas reales. Dicho diseño está confeccionado de encaje y tul (con algunas decoraciones con plumeti), luce un cuerpo de cuello redondo que continúa con una falda de tul con múltiples capas que consiguen un movimiento delicado e impoluto. También, han destacado unas mangas cortas semitransparentes con vuelo que acentúan esa sensación de romanticismo y sutileza.

Vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein. Gtres

El largo velo ha sido uno de los detalles más sorprendentes, en sintonía con los tejidos del vestido de novia. Con tejido de plumeti y rematado con encajes minuciosos en forma de ondas sutiles, nace de la tiara y se posa sobre el vestido de novia, dejando una feminidad y delicadeza majestuosa.

Vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein. Gtres

Una tiara con historia

Uno de los detalles más emblemáticos ha sido la tiara de Habsburgo. Fue confeccionada en el siglo XIV por la casa joyera vienesa Köchert y se trata de una tiara de estilo fringe, es decir, que presenta múltiples puntas de diamantes de forma gradual que evocan una corona de luz solar. Está elaborada en oro y plata, engastada con diamantes compactos y uno de los puntos más curiosos es que se puede utilizar tanto a modo de tiara como de collar.

No es la primera vez que la vemos, sino que la última vez fue en la boda de Maria-Anunciata de Liechtenstein en 2021 o también la llevó su madre, la duquesa de Baviera, en la ceremonia matrimonial de la princesa Victoria de Suecia en 2011. Ahora, ha sido la princesa María Carolina de Liechtenstein quien ha deslumbrado con un recogido elegantísimo, que enmarca su rostro y enfatiza las facciones.

Vestido de novia de la princesa María Carolina de Liechtenstein. Gtres

La boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollmer continuará con un banquete en el Castillo de Vaduz, una residencia real donde tanto los novios como los invitados seguirán disfrutando del inicio del matrimonio real.