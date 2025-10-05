Gloria Estefan deslumbra a sus 68 años en el concierto de la Hispanidad 2025 con un conjunto de lo más favorecedor

El mes de octubre ha comenzado con mucho ritmo, color y acento latino. Y es que, desde el pasado viernes 3 y hasta el domingo 12, Madrid acoge "Hispanidad 2025", un evento que celebra su quinta edición consolidándose como una de las grandes citas culturales del otoño. Una fiesta a la lengua española y a las múltiples culturas hispanas, que llena las calles de la capital de música, arte, literatura y gastronomía en una programación tan diversa como vibrante.

Este año, la Plaza de Colón se ha incorporado por primera vez como escenario principal y lo ha hecho por todo lo alto con el concierto gratuito de Gloria Estefan, una de las artistas más queridas del panorama internacional. La cantante cubana, que celebra su 50 aniversario sobre los escenarios, demostró que el talento y el carisma no entienden de edades. A sus 68 años, volvió a conquistar al público madrileño con su energía inagotable, repasando los grandes éxitos que marcaron generaciones y haciendo vibrar a toda la plaza con su inconfundible "Conga".

El look de Gloria Estefan que inspira a las mujeres +60

La cantante cubana volvió a recordarnos que el estilo y la comodidad pueden ir perfectamente de la mano encima de un escenario. Para su actuación en la Hispanidad 2025, la cantante apostó por un look tan elegante como favorecedor: una camisa blanca con mangas abullonadas anudada en la cintura y unos pantalones negros de corte flare, una combinación que estiliza la silueta y realza la figura sin renunciar a la libertad de movimiento que exige un concierto.

El look de Gloria Estefan en el concierto de la Hispanidad 2025. Gtres

Este look clásico, atemporal y lleno de fuerza visual, encuentra el equilibrio perfecto entre el minimalismo y el dramatismo escénico gracias al contraste del blanco y el negro. Las mangas voluminosas, el peinado pulido con coleta alta y los pendientes maxi completaron un estilismo impecable, que demuestra que el verdadero estilo no tiene fecha de caducidad.

Además, la elección no solo fue estilosa, sino también funcional: tejidos ligeros, líneas limpias y un punto teatral que acompañaron a la perfección su interpretación de "Conga" o "Mi Tierra". Un conjunto ideal para aquellas mujeres +60 que buscan verse sofisticadas sin sacrificar la comodidad, y que este otoño pueden reinterpretar fácilmente con una camisa oversize y pantalones fluidos.

Los próximos eventos en la Hispanidad 2025

Pero el concierto de Gloria Estefan ha sido solo el principio. La programación de Hispanidad 2025 continúa durante toda la semana con citas imprescindibles. Este domingo 5 de octubre por la tarde, la Cabalgata de la Hispanidad volverá a recorrer la Gran Vía con agrupaciones folclóricas de América Latina, en una explosión de música, color y tradición que rinde homenaje a la diversidad cultural de los países hispanohablantes.

Durante los próximos días, la ciudad acogerá más de 120 actividades gratuitas con artistas de renombre internacional como Bomba Estéreo, que actuará el 12 de octubre en la Plaza de España, o Muerdo, que lo hará el día 10 en el mismo escenario. También pasarán por los distintos escenarios figuras como Eliades Ochoa, María José Llergo, Mocedades, Los Panchos, Babasónicos o Henry Méndez, además del espectáculo flamenco del Corral de la Morería en la Plaza Mayor.