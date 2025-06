Ayuso tiene claro que esta blusa roja cruzada nunca falla en sus momentos más elegantes

El inicio de semana de Isabel Díaz Ayuso ha sido de lo más completo. Si por la mañana estrenaba unos zuecos de lo más bomehio, por la noche ha sacado uno de sus estilismos elegantes favoritos para ser entrevistada en Telemadrid. Antonio Naranjo ha entrevistado en el programa ‘El Análisis de Diario de la Noche’ a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando acaba de cumplir dos años de Gobierno de la actual legislatura.

Y obviamente nosotras nos tenemos que fijar en su look. Si para empezar el lunes optó por estrenar unos zuecos de esparto de lo más bohemios que combinó con un look más elevado con una camisa satinada rosa y unos pantalones blancos, para la entrevista de la noche, optó por uno de sus colores favoritos, el rojo, con esta blusa cruzada con pantalones negros, que nunca falla en un estilismos elegante. En la entrevista con Antonio Naranjo, Ayuso ha comparado su gestión con la del gobierno de Pedro Sánchez, que, afirma, solo "deteriora las instituciones como no habíamos conocido en democracia".

Un look de lo más elegante para la noche del lunes de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha logrado convertir su estilo en una marca registrada. Y si hay algo que la define de manera clara y contundente, es su predilección por el rojo. La Comunidad de Madrid, que ella preside, tiene una bandera predominantemente roja, y además, el color rojo evoca poder, sino que también simboliza confianza y liderazgo, dos cualidades fundamentales para alguien en su posición. Una manera de hablar también con su vestimenta, porque como decimos siempre, la ropa siempre habla y transmite un mensaje, y más en política. Una manera de decir que lideras con confianza y seguridad, es vestir de rojo.

Por eso Ayuso no ha dudado en el color a la hora de vestirse para la televisión de Madrid, con esta blusa roja cruzada que ha combinado con unos pantalones negros, que nunca fallan en un fondo de armario de las mujeres más elegantes.