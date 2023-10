Belén Rueda conquista el Festival de Sitges con el mono de The IQ Collection perfecto para las mujeres de más de 50 años

Belén Rueda es una de las mujeres con más estilo de España, fuera y dentro de la pantalla, y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Ha sido durante el Festival de Sitges que nos ha dejado este look de lo más cómodo, elegante y fácil de copiar. Belén Rueda interpreta a una médium amargada y solitaria en "La Ermita", la película con la que este jueves ha vuelto al Festival de Cine de Sitges la directora Carlota Pereda, que en la pasada edición del certamen triunfó con "Cerdita". Un mono ideal para las de más de 58 años, porque recodemos que la actriz madrileña cumplió este año 58 , aunque no lo parezca. Un mono que nosotras llevaríamos como invitada perfecta de otoño, pero ella ha llevado a su vuelta al trabajo. Una maravillosa prenda en azul de IQ Collection que a Belén Rueda le sienta que ni hecho a medida. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española.

Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Un mono de la nueva colección de The IQ Collection que ha estrenado Belén Rueda en el Festival de Cine de Sitges.

Belén Rueda con mono en Sitges. @bybelenrueda

Mono Fabiola marino, de The IQ Collection (190 euros)

Mono azul marino. The IQ Collection

Se trata de este mono largo estilo americana cruzada color azul marino con hombreras y contraste en el cuello con cinturón de lazada y detalle en hombros que sin duda hace tipazo a cualquier edad. Además, está diseñado y fabricado íntegramente en España,