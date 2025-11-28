Carmen Lomana conquista Madrid con los zapatos bicolor de Chanel que son el sueño de cualquier amante del lujo

Carmen Lomana lleva décadas demostrando que el verdadero lujo está en dominar los códigos clásicos. Y anoche volvió a confirmarlo con un look impecable en la inauguración de NUGA Castellana, el nuevo espacio de bienestar y lifestyle en Castellana 200. Un evento al que, además, llegó después de pasar toda la tarde en su tradicional mercadillo solidario navideño, donde ejerce de anfitriona cada año.

Pero si algo logró eclipsar photocall, focos y miradas fueron sus zapatos bicolor de Chanel, un modelo icónico que las expertas en moda consideran eterno y la socialite ya había señalado como una de las piezas más elegantes y combinables del armario femenino.

Los zapatos bicolor que toda amante de Chanel reconoce al instante

El diseño, en dorado metalizado con puntera negra y un delicado lazo negro en el empeine, pertenece a la línea de calzado más reconocida de Chanel: esa reinterpretación del clásico zapato bicolor que la Maison actualiza cada temporada sin perder su esencia.

Carmen Lomana. GTRES

Este par, con tacón sensato, silueta afilada y equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad, se ha convertido en un modelo fetiche entre las insiders. Son zapatos eternos, combinables con prácticamente cualquier estilismo y con esa magia que solo tienen los accesorios que elevan un look entero.

En Carmen Lomana funcionan como una declaración de intenciones: lujo discreto, moda clásica y un toque parisino que nunca falla.

El conjunto elegante que acompañó a los Chanel

Para no restarles protagonismo, Carmen escogió un conjunto sobrio y exquisito:

Top negro con bordes y puños decorados en dorado laminado, que le aporta luz al rostro y continuidad cromática con el calzado.

Pantalón negro recto, perfecto para estilizar la figura y equilibrar la armonía del look.

Bolso mini rígido en negro, discreto pero refinado, a juego con la puntera de los zapatos.

Pendientes largos dorados, que refuerzan ese juego entre negro y oro que domina todo el estilismo.

Carmen Lomana. GTRES

Una aparición que confirma su maestría estilística

Es un look que respira elegancia contenida, pensado para dejar que los zapatos brillen sin competir.

Su presencia en la inauguración de NUGA Castellana —un nuevo punto de encuentro madrileño que reúne gastronomía, espacios comerciales, bienestar y lifestyle— demuestra que Carmen Lomana continúa siendo uno de los grandes referentes del estilo en España.

A sus outfits nunca les falta coherencia, intención y ese toque de sofisticación que es casi una firma personal. Y anoche quedó más claro que nunca: la clave de un look perfecto no está en la estridencia, sino en saber elegir la pieza protagonista y dejarla hablar. En esta ocasión, los zapatos bicolor de Chanel lo dijeron todo. Y lo dijeron muy bien.