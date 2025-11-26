Carmen Lomana abre su mercadillo navideño con un look ‘made in Spain’ tan favorecedor que ya lo quieren todas

Después del éxito que generó su frase —ya icónica— “He abierto el armario y he sacado todos los Chanel”, Carmen Lomana ha vuelto a convertirse en el centro de atención con la apertura oficial de su mercadillo solidario navideño en la calle Padilla 6. Las puertas se han abierto esta mañana y, como era de esperar, la socialite ha vuelto a demostrar por qué su estilo sigue teniendo un magnetismo innegable.

Si ayer el interés se disparó por las piezas de lujo que ha donado para la causa, hoy todas las miradas se han dirigido a su look: elegante, favorecedor, perfectamente invernal y con ese toque sofisticado que ella domina como nadie.

El conjunto vichy verde que ha enamorado a todos

Para inaugurar el mercadillo, Carmen Lomana ha apostado por un look coordinado en estampado vichy verde y negro de IQ Collection, una propuesta femenina, estructurada y con guiños clásicos que encajan por completo con su estética habitual.

Carmen Lomana ha querido aportar su granito de arena un año más y ayudar a los mas necesitados a través de la Alberto R. Roldán Fotógrafos

La pieza protagonista es el top Marini Vichy Verde (160 euros), entallado, de manga francesa, con escote recto y detalles de hombreras que realzan la silueta. El cierre delantero en cremallera dorada aporta ese toque luminoso y chic que encaja a la perfección con su estilo icónico.

Combinado con él, ha lucido el pantalón Marini Vichy Verde (140 euros), de tiro alto y pierna recta, logrando un conjunto coordinado que estiliza muchísimo y suma puntos de elegancia sin necesidad de añadir nada más. Diseñado y fabricado en España, el set demuestra una vez más el apoyo de Carmen Lomana a la moda local y al diseño artesanal.

Conjunto cuadro Vichy. IQ Collection

Un look perfecto para otoño-invierno y favorecedor para todas

Este tipo de conjuntos coordinados son una apuesta segura para quienes buscan un efecto visual alargado, limpio y sofisticado. El estampado vichy, lejos de ser casual, aporta un aire clásico renovado, mientras que el verde oscuro permite usarlo tanto de día como de noche.

Carmen lo ha acompañado con labios en tonos frambuesa, melena suelta muy pulida y un maquillaje luminoso que aporta frescura. El resultado final es un look elegante, cómodo y atemporal que ya está generando búsquedas.

Un arranque de mercadillo con moda, emoción y solidaridad

La inauguración ha reunido a amigos, prensa y seguidores que han querido conocer de primera mano las piezas donadas este año —incluidas muchas de esas joyas Chanel que ella misma confesó haber sacado del armario— y descubrir las sorpresas que guarda cada edición.

Con este look, Carmen Lomana vuelve a demostrar que cada aparición suya es noticia: moda, iconicidad y un mensaje solidario que mueve a cientos de personas a pasar por su mercadillo navideño.