Naty Abascal rinde homenaje a Giorgio Armani con un look impecable de inspiración masculina

Naty Abascal nunca deja indiferente con sus elecciones de estiloy, en esta ocasión, ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las mujeres más elegantes de nuestro país. La socialité asistió a un evento en honor a Giorgio Armani y lo hizo con un look que bien podría definirse como un auténtico homenaje al diseñador italiano: un impecable esmoquin de inspiración masculina, sofisticado y atemporal, que la convirtió en el centro de todas las miradas.

La exmodelo apostó por la fuerza del sastre negro con pajarita, una de las señas de identidad más características de Armani. El conjunto estaba formado por una chaqueta estructurada, con solapas satinadas, pantalones de corte recto y camisa blanca con cuello clásico. La elección de la pajarita, junto con el pañuelo blanco en el bolsillo de la americana, añadió ese toque de perfección que define la esencia del estilo italiano.

La elegancia atemporal del esmoquin femenino

Desde que Yves Saint Laurent revolucionara la moda con el “Le Smoking” en los años 60, pocas mujeres han sabido defenderlo con tanta personalidad como Naty Abascal. En esta ocasión, además, su look parecía casi una declaración de intenciones: rendir tributo a la herencia de Giorgio Armani, quien siempre elevó la sastrería femenina a un nivel superior.

El look de Naty. Instagram @natyabascal

La española completó su estilismo con un recogido bajo muy pulido, que dejaba todo el protagonismo al rostro y a los pendientes joya que aportaban un destello de sofisticación. Como accesorio, un bolso negro con brillos discreto que acompañaba con naturalidad el conjunto, sin restar protagonismo al impecable traje.

Un homenaje directo a Armani

Naty Abascal mantiene desde hace décadas una relación muy cercana con la casa Armani, siendo invitada habitual a sus desfiles y eventos más exclusivos. Esta elección de vestuario no solo es una apuesta por la elegancia atemporal, sino también un gesto de admiración hacia Giorgio Armani, un diseñador que ha marcado la historia de la moda con su visión de la mujer fuerte, segura y sofisticada.

En una imagen compartida en redes sociales, la vemos conversando con otros invitados, irradiando la seguridad que siempre transmite con sus looks. Una vez más, Abascal demuestra que la moda no tiene edad, y que un buen esmoquin puede ser tan femenino y poderoso como el vestido más espectacular.

Naty Abascal, icono eterno de estilo

A sus años,Con este look reafirma su lugar como musa eterna de la moda, capaz de rendir homenaje a Giorgio Armani con un estilismo que quedará grabado como uno de los más recordados de la temporada.