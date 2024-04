Cayetana Rivera se vuelve a pasar el juego de la moda con este vestido español con cuello halter y flecos para despedirse de la Feria de Abril

Este viernes, la alta sociedad sevillana tenía una cita fuera del Real, donde desde el pasado fin de semana se ha reunido para disfrutar de la Feria de Abril. Para ponerle el broche de oro a esta semana grande de Sevilla, la familia de Alba reunió a rostros conocidos en el palacio de las Dueñas para despedirse por todo lo alto de estas fechas. Una velada que nadie quiso perderse y que congregó en los jardines de la que fuera la residencia más especial de Cayetana de Alba a Ágatha Ruiz de la Prada, Eugenia Martínez de Irujo o Tana Rivera. Hasta el momento solo habíamos podido ver a Ágatha con un traje de flamenca con corazones, pero gracias a Eugenia hemos podido ver el look Tana con esta fotografía en Instagram. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Y esta vez nos ha dejado este vestido de IQ Collection que es perfecto para ser la invitada ideal a todas las bodas de 2024.

Hace dos años, Tana Rivera debutaba como modelo para The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ahora ya es una de las mejores embajadoras de la firma entre las jóvenes españolas. Y no tenemos dudas, de que este conjunto va a enamorar a las andaluzas que mejor visten como ella. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar recuperando este traje bicolor de la firma española que ama todas las celebrities, y ella también. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y en el 'pescaíto' tampoco faltó a la presentación de su nueva colección, a la que pertenece este vestido.

Vestido Eliante estampado, IQ Collection (215 euros)

Vestido estampado. IQ Collection

La presentación de estos once looks tuvo lugar sobre el albero de la Feria de Abril, en un escenario único. Rodeados de las tradicionales casetas, farolillos y bombillas, los invitados disfrutaron de una exclusiva presentación donde la Banda de la Cruz Roja interpretó las partituras más famosas del musical “Azabache”; pasodobles como 'Suspiros de España', coplas y sevillanas antiguas se fusionaron con las propuestas de IQ Collection emocionando a todos los asistentes. Es la primera vez que una marca presenta su colección en la misma Feria de Abril. Estos han sido los mejores looks que hemos visto en la noche del 'pescaíto' de la mano de IQ Collection y su desfile en pleno Real. Este domingo, con el primer día de Feria de Abril 2024, estaremos pendientes de todos los estilismos de flamenca (o no) que nos dejan todas las influencers y celebrities paseando sus mejores galas por Sevilla.