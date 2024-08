Nos vamos directas a Zara a por el vestido cortito de punto que las chicas francesas (y Camille) llevarían en la cuarta temporada de 'Emily in Paris'

No os lo voy a negar, solo me queda un capítulo por ver de esta primera entrega de la cuarta temporada de 'Emily in Paris' en Netflix y nos lo estamos guardado como oro en paño para empezar mis vacaciones esta noche. Pero tranquilas, que vuelvo en septiembre como la segunda parte de nuestra serie favorita, y mientras os dejo en las mejores manos. Y tan obsesionada estoy con la serie, que mientras escribo con el pijama de Primark de 'Emily en París', he encontrado un vestido de nueva colección de Zara que amaría Camille, y todas las chicas francesas. Porque tiene ese 'Je ne se quois' que tanto nos gusta, con ese estilo tan Chanel y Brigitte Bardot.

Un vestido que nosotras ya hemos añadido a nuestro armario de septiembre para ser las mejores vestidas de la oficina, y de la MBFW Madrid, que empieza en menos de un mes. De hecho, hay que reconocer que hay un estereotipo en concreto que es indiscutible en la recién estrenada cuarta temporada de Emily in Paris: el infalible estilo de las mujeres francesas. Puede que la Emily Cooper de Lily Collins no se convierta en el icono de estilo que Patricia Field deseaba, pero hay otros dos personajes que sí deberían entrar en el Olimpo de las prescriptoras de tendencias como Camille, que seguro que se compraría este vestido de nueva colección de Zara.

Vestido parisino. Zara

Vestido corto Strech, de Zara (22,95 euros)

Vestido punto. Zara

También a medio camino entre Copenhague y París se encuentra el estilo de Camille, y este vestido lo necesitaría ella tanto como lo hacemos nosotras. Porque es lujo silencioso, otoño y moda.