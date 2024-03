De Ágatha Ruiz de la Prada a Carlota Casiraghi, los mejores looks del Baile de la Rosa inspirados en la fiesta disco

Ayer día 23 de marzo se celebró, por todo lo alto, la cita más esperada en el país de Mónaco por la Familia Real, una gran fiesta benéfica que se celebra cada año en la ciudad y que reúne a toda la familia Grimaldi y a tantos otros invitados cercanos a la familia cuya recaudación de las tómbolas y de los premios es donada a la Fundación Princesa Grace. Una oda al brillo, las lentejuelas y a los vestidos más femeninos, esta edición número 68 del Baile de la Rosa la temática era disco, es decir, un 'remember' al estilo musical de los años 70 y 80. El año pasado, la temática Bollywood del Baile de la Rosa nos dejó unos looks que no pasaron desapercibidos y que enamoraron a todas las amantes de la moda, desde Carlota Casiraghi y su vestido de lentejuelas y plumas en rosa hasta el vestido con maxi flor de Isabel Pantoja de la diseñadora Isabel Sanchis, pasando por los clásicos vestidos negros muy discretos y elegantes. Nuevamente, este Baile de la Rosa fue celebrado en la Salle des Etoiles del Sporting Club de Montecarlo y fue creada en 1954 por la princesa Grace de Mónaco y conmemora a la primavera. Entre todos los invitados, pudimos ver la presencia española de Ágatha Ruiz de la Prada, quien días antes se mostraba muy feliz de acudir a esta celebración tan especial que la Casa de Mónaco hace cada marzo como inicio de la primavera. Esta ha acudido con un look muy llamativo y original, muy en su línea de vestido muy voluminoso lleno de maxi lazos de distintos colores.

Bajo la premisa de la temática disco de la música de los años 70 y 80, este evento presidido por Carolina de Mónaco que ha organizado Christian Louboutin, la atmósfera se lleno de tonalidades rosa, bolas de disco, luces y flores. Como era de esperar, la familia Grimaldi son, indudablemente, el centro de todas las miradas. Con looks llenos de brillos, lentejuelas y plumas, Carlota Casiraghi ha sido una de las protagonistas de la noche, muy elegante, sofisticada y muy natural con un vestido de corte sirena en beige satinado con detalle en la parte delantera. Otras de las mujeres de la familia Grimaldi que acaparó todas las miradas fue Beatrice Casiraghi con un vestido sencillo beige muy claro con detalles en lentejuelas, así como la princesa Antonella d'Orleans-Borbón y su hija Eulalia d'Orleans-Borbón, ambas con vestidos largos de corte 'wrap up' en tejido brillante. Carolina de Mónaco, siempre tan elegante, con un vestido negro de lentejuelas muy discreto y sofisticado, fue una de las mejores vestidas de la velada benéfica. Sin más, una noche llena de música, glamour y sofisticación.

Ágatha Ruiz de la Prada, con diseño de su propia firma

Ágatha Ruiz de la Prada GTRES

Familia Grimaldi

Casa Grimaldi GTRES

Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi GTRES

Pierre et Beatrice Casiraghi

Pierre y Beatrice Casiraghi GTRES

Princesa Antonella d'Orleans-Borbón y su hija

Princesa Antonella d'Orleans-Borbón y su hija GTRES

Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock de Mónaco

Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock de Mónaco GTRES

Estos han sido los mejores looks que nos ha dejado el Baile de la Rosa en esta edición número 68 cuya inspiración era la música disco de los años 70 y 80.