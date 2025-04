Sara Carbonero ya está en modo Semana Santa con el sombrero cowboy más tendencia

Sara Carbonero ya está preparada para pasar una Semana Santa de lo más tranquila, disfrutando de su familia y del nuevo álbum de Beyoncé que le ha hecho sacar del armario sus sombreros favoritos. La era country ha comenzado definitivamente para Beyoncé. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, al que la periodista ya está escuchado en bucle. Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste.

Y Sara Carbonero, como gran amante de los sombreros, ya lo ha hecho, y también su sobrino. Sara Carbonero nos ha dejado este outfit básico con su complemento fetiche, el sombrero. Todas tenemos ese accesorio fetiche que siempre logra elevar nuestros estilismos y del que nunca queremos separarnos. Un pañuelo, una diadema, unos pendientes más especiales.

El look cowboy de Sara Carbonero

En el caso de Sara Carbonero, esa pieza es el sombrero. Solo hace falta observar su perfil de Instagram para corroborarlo. La periodista no duda en añadirlo a sus looks, ya sea en primavera, verano o invierno, para aportar ese toque chic que siempre es necesario hasta de noche. Porque aunque a priori pensemos que el sombrero en un complemento unido a los estilismos de día, Sara Carbonero nos ha demostrado como lucirlo con un look boho y elegante. Porque ya sabemos que Sara Carbonero es amante de los sombreros en todas las épocas del año, y una vez más lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo para empezar el año, de lo más cómodo y calentito. Porque en los días más fríos del invierno nunca falla un jersey de lana, y este estilismo de la periodista es un claro ejemplo de ello.

Y de esta forma, la periodista toledana, ya está preparada para disfrutar de esta Semana Santa parece que pasada por agua.