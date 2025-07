Una de las preocupaciones más presentes en las oficinistas durante el verano son los looks: cómo fusionar las altas temperaturas con un estilo profesional. El código de vestimenta se está volviendo cada vez más relajado, dejándonos jugar con todas las prendas del fondo de armario para ser más original o distintivas. Sin embargo, los básicos acaban siendo nuestros mejores aliados, como las camisetas blancas, los vaqueros anchos o las camisas clásicas. Y justamente tenemos mucho qué decir de esta última prenda.

Existen algunos ítems a los que nos negamos llevar en verano, pero las camisas cumplen con todos los requisitos dentro de una oficina. Son elegantes, funcionales, combinan con absolutamente todo y nos permiten libertad de movimiento. Eso sí, no nos vale un modelo cualquiera, sino que, dado los 35 grados de media, necesitamos aquellos confeccionados con materiales ligeros, transpirables y que nos mantienen frescos todo el día. Y aunque no lo creas, durante los meses de verano tienen muchísimas posibilidades para sacarles partido con looks de oficina que desafían las temperaturas, manteniendo el estilo fashionista y alerta a las tendencias. Por todo ello, en este artículo, te mostramos cómo llevar la camisa que soluciona todos los problemas a la oficina sin pasar calor.

Look 1: camisa de manga corta + minifalda de volantes

El estilo Miu Miu se ha instalado en los looks de oficina. No nos extraña, puesto que tiene todos los puntos a favor para convertirse no solamente en el más fashionista, sino también en el más cómodo otorgando libertad absoluta. Comenzamos con una camisa de manga corta en color azul (según tus gustos, podría ser de raya diplomática o no) junto con una minifalda en beige, como podría ser de volantes o de tablas para un aire más serio. En cuanto al calzado, sus posibilidades son infinitas, desde con mocasines hasta con bailarinas o sandalias planas.

Look 2: conjunto de dos piezas de estilo romántico

Una de las alternativas más en tendencia y funcionales son los conjuntos de dos piezas confeccionados por materiales fresquitos o ligeros. Por ello, en esta lista no pueden faltar las camisas y shorts (o bermudas) en blanco de estilo romántico o, incluso, bohemio. Son perfectos para pasar la jornada sin ningún tipo de incomodidades y podemos jugar en cuanto a su combinación sin ningún miedo.

Look 3: camisa blanca + falda larga de crochet

¿Quién ha dicho que el crochet está destinado únicamente a la playa? Las camisas tradicionales también son perfectas para combinar con faldas de crochet para desenfadar la estética. Toda una propuesta que crea un contraste armonioso perfecto para la oficina. Sobre todo, es una opción sensata si después de trabajar disfrutarás del afterwork con tus compañeros, puesto que fusiona sofisticación con un toque moderno.

Look 4: camisa + falda midi y bailarinas mesh

Las amantes de los colores vivos, tenemos la solución perfecta para los looks de oficina. Partimos de una camisa blanca que puede ser o bien clásica o bien más original con volantes o bordados. Depende de si quieres un estilo más relajado o maximalista, puesto que la joya de la corona será una falda midi de tonalidades llamativas que completaremos con uno de los calzados que siguen dando guerra este verano: las bailarinas mesh.

Look 5: camisa clásica + falda de encaje

Un estilismo más arriesgado, pero que también es ideal para las oficinistas más modernas es el siguiente. Si piensas que las camisas clásicas son aburridas, estás totalmente equivocada, puesto que, como decíamos, sus posibilidades de combinación son diversas. Todo tiene que ver con hacer match con una falda de encaje, una prenda con mucha personalidad que estamos viendo desde 2023 en el street wear. ¿Y qué ocurre dentro de la oficina? También tiene mucho qué demostrar.

Una camisa nunca es aburrida ni demasiado sencilla si jugamos bien con ella. Se trata de una de las prendas básicas atemporales a la que podemos recurrir durante 365 días y en cualquier estación del año, otorgando un estilo distinto.