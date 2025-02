Cómo llevar el color mantequilla en primavera sin que quede mal

La estética más dulce, así como romántica, ha aterrizado tanto en la Semana de la Moda como en el armario de las fashionistas. Todo está relacionado con una de las tonalidades más triunfadoras de esta temporada de primavera-verano 2025. Y si hablábamos que el Mocha Mousse es el color del llevado según Pantone, contra todo pronóstico, otras alternativas más suaves se han puesto a su altura, convirtiéndose en las recurrentes para alegrar y divertir todos los looks. Durante el 2024 comenzaron a hacerse eco la gama de los malvas, rosas pasteles o, sobre todo, amarillos. O, más bien, conocido como butter yellow. Sin embargo, ahora ha vuelto para cautivarnos la atención y estas son las claves para sacar partido al color mantequilla sin margen de error.

El butter yellow es un intermedio entre el beige y el amarillo, que transmite sofisticación, dulzura y alegría en los estilismos. Lo cierto es que las tonalidades más pasteles han llegado a nuestro fondo de armario antes de lo esperado. Incluso, previamente a que comiencen las buenas temperaturas, evitando las lluvias o borrascas, hemos apostado por esta gama de colores sustituyendo a los más apagados, como el marino o negro. Ahora, las directrices de la moda nos han adelantado de que el mantequilla será el color más llevado de la primavera, así como hará match con cualquier otra opción. Eso sí, todo indica que la combinación del butter yellow con el gris frío será la más triunfadora en todos los ámbitos. No obstante, propuestas estilísticas como los looks monocromáticos también serán una apuesta asegurada que funcionará siempre. Cuando pensamos en esta tendencia, nuestro primer instinto es pensar que está asociada al estilo bohemio o coquette, también, ya que se trata de unas estéticas que nos adentran a un mundo más delicado, fantasioso e, incluso, inspirador. Sin embargo, las colecciones de la Semana de la Moda de Milán o París, entre otras, nos han demostrado que también sienta bien con cualquier otro estilo.

El color mantequilla en los desfiles de la Semana de la Moda

El color mantequilla ha sido el protagonista de las vestimentas más icónicas de la historia. Como el maravilloso vestido de Kate Hudson en Cómo perder a un chico en 10 días, el abrigo estructurado de Hubert de Givenchy de Audrey Hepburn en Charada o el vestido cut-out de Valentino que Zendaya llevó a los Premios Oscar en 2021. No obstante, debemos hablar de las últimas veces que ha aparecido sobre la pasarela, como en la colección Alta Costura Primavera-Verano 2025 de Chanel. Pudimos ver una oda al romanticismo con una serie de colores pasteles, como el baby blue o el rosa pastel, así como el mantequilla tanto en formato vestido como en chaquetas de tweed.

Colección Alta Costura Primavera-Verano 2025 de Chanel. Gtres

De la mano de la primera colección de Alessandro Michele para Valentino (Primavera-Verano 2025) vimos presente esta tonalidad en prendas más asociadas al boho chic a través de piezas confeccionadas con materiales ligeros y fluidos.

Desfile Primavera-Verano 2025 de Valentino. Gtres

También, Bottega Veneta presentaba su colección Otoño-Invierno 2024 con un adelanto del color más llevado en estos momentos con chaquetas al estilo bomber o faldas de corte midi con vuelo.

Colección Otoño-Invierno 2024 Bottega Veneta. Gtres

Cómo combinar el color mantequilla

¿Cómo combinar el color mantequilla? Una pregunta que últimamente nos hemos hecho todos nosotros. Tanto sobre la pasarela de las propuestas creativas de las firmas de lujo como en las redes sociales no paramos de ver lluvias de ideas. Sin embargo, hemos consultado la opinión de una experta en moda, como es Cristina Reyes, estilista de figuras del calibre como Tamara Falcó e Isabel Preysler. "Me parece una tendencia súper acertada para esta primavera-verano 2025. Eso sí, aconsejo antes de llevarlo tener la piel con un ligero bronceado. No obstante, si aún no estamos con buen tono, aconsejaría llevarlo de cintura para abajo, en faldas o pantalones ", recomienda.

En relación a con qué otras tonalidades podríamos combinar, la estilista hace énfasis en hacer un color block con nude o rosa pastel, así como con blanco o camel, puesto que conseguimos un toque más elegante. "Puede ser un vestido midi color mantequilla en el que los complementos vaya en nude, o un traje de chaqueta color mantequilla, con camisa blanca o top lencero blanco. O, por qué no, apostar por un mono de esta tonalidad, que es más trendy, pero siempre va a sentar bien", rotunda. Y para aquellas que todavía no se atreven a incorporarlo de manera inmediata, una manera óptima para arriesgarse es a través de los complementos o en una sola prenda combinada con vaqueros, por ejemplo.

1. Abrigos de corte masculino + botas de caña alta

Looks con color mantequilla. @lucia.avendano

2. Americanas + faldas de vuelo

Looks con color mantequilla. @vicmontanari

3. Chalecos estampados + pantalones fluidos

Looks con color mantequilla. @inesisaias

[[H4:4. Vestidos básicos + zapatos de tacón sensato]]

Looks con color mantequilla. @matildadjerf

5. Conjuntos de dos piezas

Looks con el color mantequilla. @ines_arroyo

6. Tops + vaqueros

Looks con el color mantequilla. @greceghanem

De la misma manera que hemos hablado sobre cómo introducir el rosa pastel en los looks, ahora ha tomado el relevo el butter yellow con una infinidad de alternativas para sacarle partido.