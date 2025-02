El color más en tendencia de esta primavera vuelve a las uñas para estilizar y rejuvenecer

Aunque hagamos caso o no, cada temporada tiene una 'norma no escrita' sobre los colores que más se llevan en las uñas. Durante la más friolera veremos los chocolates, burdeos o marinos, mientras que durante la más primaveral o veraniega se apuesta por las tonalidades rosadas, pasteles o suaves. Y es que, contra todo pronóstico, a 11 de febrero con bajada de temperaturas, se ha hecho eco de la manicura más pedida en los salones de belleza. Y a nosotras nos encanta porque estiliza y rejuvenece las manos, así como es elegante y con aspecto limpio.

Todas las temporadas tiene un color en tendencia que invade tanto el sector de la moda como el de la belleza. Esta vez, hasta ahora está siendo el Mocha Mousse, que se ha convertido en una de las tonalidades favoritas en todos los sentidos, pasando por ser una de las elecciones en manicura. No obstante, el rosa empolvado también ha regresado para romanizar nuestra vida antes de que lo haga el buen tiempo y nuestras uñas han salido beneficiadas. Se trata de una alternativa que no llama la atención como otras, pero que nos quita de la preocupación de tener dudas o no sobre si hace match con nuestra vestimenta. Además, es perfecta para combinar este invierno con la manicura de terciopelo que ha conquistado a la generación Z. También, se han transformado en el nuevo diseño francés al que todas recurrimos cuando no sabemos qué diseño hacernos o qué color escoger. Son sencillas, pero sofisticadas, fáciles de hacer y sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. Es más, las estamos viendo entre las manicuras favoritas de las mujeres 50+ porque se trata de una técnica para rejuvenecer las manos, así como potenciar su estética sana y limpia.

Manicura tendencia en primavera 2025. @greceghanem

Por qué escoger el color rosado en nuestra manicura

Desde hace varios años, los colores suaves son una de las elecciones más comunes en las uñas. De hecho, la manicura en tonos naturales serán tendencia este 2025 porque tiene la clara capacidad de tener unas manos más delicadas, suaves y cuidadas. Sientan bien tanto con las uñas largas como cortas y nunca nos aburrimos de ellas, gracias a lo neutras que son. Asimismo, su estilo minimalista con acabado brillante proporciona un toque elegante en todos los estilismos que sienta bien con cualquier estética, evitando que tengamos preocupaciones de más.

Nos hemos adelantado a la primavera con la manicura rosada que sienta bien a todas las edades. Conquistará tanto a las mujeres clásicas como a las que siempre se arriesgan y están acostumbradas a las tonalidades más vibrantes o llamativas. Palabra de editora de belleza.