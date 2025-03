Cómo sacar partido a las corbatas esta primavera

Si tenemos que hablar de la tendencia que más arrasará esta temporada primavera-verano 2025 son las corbatas. Un accesorio que durante muchos años ha tenido cabida en el fondo de armario masculino, pero que ha destacado en inmemorables looks de figuras femeninas icónicas. Recordemos el inesperado e histórico esmoquin de Yves Saint Laurent que una modelo llevó en 1967 junto con una corbata o Patti Smith en un concierto en Central Park en 1975 con camisa oversize y corbata anudada de una forma desenfadada. Más tarde fueron personajes del calibre como Madonna o Julia Roberts fueron quienes incorporaron este must have en sus vestimentas más recordadas. Incluso, la Reina Letizia recientemente en un acto oficial.

Como símbolo de poder, fuerza y elegancia, en la actualidad es un toque recurrente en un sinfín de estilismos tanto de las editoras de moda, como Rosalía, Zendaya o Gigi Hadid, como sobre la pasarela de la mano de Prada, Gucci o Louis Vuitton. Maison Valentino presentaba la colección Otoño-Invierno 2023/2024 en Milán con la estética más festiva, pero apta para triunfar en la oficina. Repleta de lentejuelas o plumas, así como de básicas de fondo de armario con la corbata como accesorio en común entre todos los modelos de Pierpaolo Piccioli, el diseñador creativo por entonces. Mientras, Dior causaba sensaciones en París con la presentación de Fall 2024/2024 con la incorporación del mismo complemento, pero con combinaciones más sencillas, sobrias y clásicas que siempre funcionan. Ambos desfiles (entre otros durante la Semana de la Moda) marcaron una tendencia que harían un remember de los inicios de la utilización de prendas masculinas en los looks de las mujeres hasta la actualidad.

Desfile Otoño-Invierno 2024/2024 de Valentino. @maisonvalentino

Las corbatas están siendo todavía la compra necesaria de todas las mujeres de todas las edades. No tenemos que mirar más que los looks que las más sabias de la moda han llevado durante los últimos días donde este accesorio ha sido el toque definitiva para brillar, destacar e inspirar a las que estamos todavía introduciéndolo a nuestra forma de vestir. Y ahora que estamos a punto de dar la bienvenida a la primavera, tenemos la necesidad moral de editoras de moda de informar a nuestras lectoras sobre cómo sacar partido a las corbatas.

Desfile Otoño-Invierno 2023/2024 de Dior. Gtres

Ideas de looks con corbata

A lo largo de estos últimos meses, las editoras de moda, así como las celebridades e influencers, se han marcado outfits en los que la corbata ha sido la mayor protagonista. Perfectos para destacar en la oficina, fashionables para triunfar como invitada en la Semana de la Moda o cautivadores en la faceta street wear. Te mostramos siete looks con corbata para comenzar primavera por todo lo alto.

Look 1: Abrigo a modo de vestido + 'biker boots'

Looks con corbata. @luciadeluis

Utiliza tu abrigo de corte midi o mini de confianza para convertirlo en un vestido y añade unas botas moteras (o biker boots) de lo más rompedoras para crear un contraste de estilo. Con ello, la camisa blanca con corbata será el toque imprescindible del estilismo.

Looks 2: Conjunto en mantequilla + sandalias de tacón

Looks con corbata. @sarafructuoso

En esta lista de inspiración no podía faltar el color mantequilla, uno de los más llevados durante esta temporada. Por lo que, no existe un acierto más en tendencia que un conjunto de dos piezas junto con una camisa básica de fondo de armario y una corbata en negro. Actual, evasivo y glamuroso para ser la mejor vestida en cualquier ocasión. Eleva el look con medias transparentes en negro y sandalias de tacón al tono.

Look 3: Dos piezas de raya diplomática + zapatos de tacón sensato

Looks con corbata. @emilisindlev

Si quieres incorporar la corbata en tus looks de oficina, no te olvides de este outfit. Se trata de un dos piezas de raya diplomática en gris compuesta por blazer extra larga y falda midi de corte recto conjuntado con zapatos de tacón sensato cómodos en el mismo color que la corbata. Ahora bien, para dar un toque más llamativo apuesta por una camisa en baby blue o mantequilla o, si no estás totalmente convencida, confía en la clásica blanca.

Look 4: Camisa oversize en 'baby blue' + falda evasé estampada

Looks con corbata. @sianeastmentwilliam

Otra de las tendencias que hemos visto en los looks de las celebridades ha sido la combinación de camisa con corbata en la misma tonalidad, como en azul celeste. Para crear un contraste original, conjúntala con falda evasé con estampado floral, étnico o de cuadros (entre otras posibilidades) y mocasines con plataforma con calcetines. Idóneo tanto para la oficina como para una quedada con amigas.

Look 5: 'Total look' en negro + mocasines de suela track

Looks con corbata. @gigi_vives

Si quieres incorporar la corbata en tu fondo de armario, pero de una manera sutil, te proponemos uno de los outfits más clásicos con los que no hay margen de error. Comienza con camisa blanca con corbata en negra y añádele un total look en negro con blazer y falda mini, dos piezas que todas tenemos en el caso de emergencia estilística. Complétalo con medias transparentes al tono y mocasines con calcetines.

Look 6: Bomber + pantalones vitamina

Looks con corbata. @alexsegurasanz

Ahora que estamos a punto de comenzar la primavera, debería notarse en la elección de colores. Por ello, ¿qué mejor manera de juntar los colores vitaminas con otros más eléctricos? De la misma manera que en las anteriores alternativas, confía en la combinación tradicional de camisa blanca con corbata negra junto con bomber en azul y pantalones en color amarillo neón. Destinado a las más atrevidas y arriesgadas.

Look 7: Chaqueta de efecto cuero + bermudas en Mocha Mousse

Looks con corbata. @sofiamcoelho

Para las más fashionistas que tienen una adicción con el Mocha Mousse, hemos dado con el look definitivo para esta primavera. Esta vez, apuesta por una camisa en tono tierra junto con una corbata en chocolate, así como añade una chaqueta de efecto cuero de aspecto envejecido y unas bermudas por encima de las rodillas. Lo cierto es que no encontramos una alternativa más moderna que esta para destacar esta temporada.

En definitiva, las corbatas se están convirtiendo en el accesorio más actual, moderno y necesario en los estilismos de entretiempo. Dan un giro de 180 grados a tu fondo de armario y son tan versátiles que sientan bien tanto para ir a la oficina, como destacar en una alfombra roja o en un evento de categoría.