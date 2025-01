Nos olvidamos de las rebajas de Zara por estas bailarinas de pelo que se ha comprado Alba Díaz

Si esta mañana era Vicky Martín Berrocal la que nos conquistaba con su estilismo, ahora es su hija Alba Díaz, con estas bailarinas de pelo de Zara por las que nos olvidamos de las rebajas de enero 2025. Porque sí, nosotras somos de las que vamos a por los descuentos, y acabamos pecando en la nueva colección. ¿A quién no le pasa? Las bailarinas furry o fluffy son tan cómodas como unas zapatillas de estar en casa pero tan estilosas como para estar presentes en los looks de todas las chicas que más saben de moda de París y Milán. Y ahora ha sido Alba Díaz con este modelo de nueva colección de Zara.

O las amas, o las odias, no hay termino medio. Lo mismo que pasa con las UGG, pero "ande yo caliente, ríase la gente", que me decía mi abuela. Y no puede tener más razón, por que al final lo importante en moda es arriesgar, jugar con ella, sentirte cómoda, y sobre todo calentita con este frío polar que tenemos en Madrid para empezar el año. La moda se ha centrado precisamente en la fiebre cozy, haciendo abrigos estilo teddy, sudaderas de borreguito o sacando los pantalones jogger de chándal a la calle. Un estilo que sin duda Alba Díaz ama y nos lo ha demostrado con este outfit para volver a la rutina tras las vacaciones de Navidad. Porque con lo que nos está costando volver, que mejor que con comodidad.

Bailarina efecto pelo de Zara (29,95 euros)

Bailarina pelo. Zara

Marcas tan diferentes como Simone Rocha, Proenza Schouler, hasta otras más asequibles como Zara, Stradivarius o Bimba y Lola, han incorporado a sus filas bailarinas de pelo y borreguito. Y Alba Díaz las ha combinado con un jersey de pelo a tono y unos pantalones burdeos de Redondo Brand, que le ha robado del armario a su madre.