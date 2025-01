Una experta en moda sabe cómo conseguir las prendas en las rebajas de Zara que ya se agotan: "Nunca me ha fallado"

El fin de la Navidad trae consigo otro momento muy esperado, el comienzo de las rebajas. El 7 de enero es el día habitual en el que empiezan estos descuentos en la mayoría de tiendas físicas. Sin embargo, en las aplicaciones online el pistoletazo de salida se anticipó y en la tarde del día de Reyes muchas marcas ya comenzaron a lanzar sus ofertas. Muchos utilizan esto para aprovechar y obtener un rédito económico de los regalos que no les sirven de los Reyes y otros a satisfacer necesidades o caprichos que no cubrieron sus majestades.

El gran problema de las rebajas es que no siempre están rebajados los productos que uno quiere y, cuando lo están, no hay la talla que el comprador busca. Por todo ello, es importante comprar de la manera más eficaz posible y ganarle la partida a otros que quieren la misma prenda. Sara López, una creadora de contenido en redes sociales sobre moda, explica en un vídeo de TikTok todos los pasos a seguir para no quedarte sin tu 'outfit' más deseado.

"Probablemente me esté echando prendas sobre mi tejado", comienza diciendo Sara, también compradora de Zara. Explica que sus trucos son para compra mediante la aplicación y que "nunca la han fallado". "Todos los años pasa lo mismo: muchas de vosotras no podéis conseguir las prendas que queríais comprar en rebajas", comenta antes de empezar a comentar unos trucos que pide que no se hagan virales para tener mayores opciones de compra.

Estos son los mejores trucos para comprar por la app de Zara

Según ella, hay que empezar a preparar las rebajas antes de que empiecen, ya que se pueden obtener algunas ventajas. "Guarda tus prendas en favoritos. Esto te dará una ventaja cuando repongan porque a ti que la tienes guardada te aparecerá, pero a quién no la tenga guardada no". Tenerlo en favoritos también dará ventaja con las tallas: "Te aparecerán algunas tallas que a otras no". Zara a veces elimina los favoritos, por ello, Sara explica el siguiente truco que ella hace: "Crea un blog de notas con el enlace de esas prendas y su referencia".

También recomienda meter los productos a la cesta de compra si no se va a hacer ninguna compra previa: "Seguramente esas prendas ya estén agotadas, por lo tanto tienes que estar pendiente para cuando las repongan, ya que tú tienes prioridad frente a la persona que no la tenga añadida a la cesta, te aparecerá antes a ti". Todo esto también se puede realizar durante las rebajas cuando haya algo agotado. También es importante dejar metido el método de pago y la dirección de envío.

La importancia de las primeras horas

"Cinco minutos antes de que empiecen las rebajas conviene ponerse una alarma y desde ese momento entrar y salir de la aplicación", explica Sara, considerando que así se podrá ser una de las primeras personas en acceder. "No te líes a pensar, ya revisarás después", aconseja para evitar que se agoten los productos. Bromeaba diciendo que un día le meten una rueda en la cesta y la compra porque no mira.

Esto se debe hacer en rebajas si un producto está agotado en Zara

"Tranquila, reponen todo", dice Sara pidiendo calma. Hay un día marcado para reponer por esta marca y cadena, los domingos: "Piensa que la gente ha comprado de manera masiva y no todo lo que ha comprado le va a valer o gustar", afirma. "Aquí juega un papel fundamental que tengas guardadas las prendas en favoritos", recuerda en relación a lo mencionado anteriormente, que vuelve a ser importante en este momento.

Zara no avisa de cuando repone los productos por lo que, según ella, toca hacer lo siguiente: "Tendrás que vivir en la aplicación". Sara explica varios supuestos: "Si coges el móvil para poner un temporizador porque tienes los macarrones cociendo, te metes en la aplicación. Que vas por la calle con el móvil en la mano, miras la aplicación". También aconseja mirar la aplicación al levantarse y al acostarse para ver si han repuesto.

La insistencia tiene premio en rebajas del Grupo Inditex

"Cuanto más te metas a revisar los favoritos, más opciones tendrás de pillar las prendas de Zara", recalca. También conviene ir editando la lista en función del orden en el que quieres que aparezcan los productos: "Quita y pon el favorito y ya aparece la prenda arriba del todo".

"Zara desactiva el punto de recogida en tienda durante este periodo y para que no te cobren los gastos de envío tienes que superar el gasto de 30 euros en productos de temporada", concluye Sara.