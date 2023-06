Cupcakes sneakers: pon a tus pies la tendencia más dulce de este verano

Este verano es la época por excelencia de las tendencias en calzado. Lo son las sandalias metalizadas, como estas que aportarán una dosis de brillo y sofisticación a todos tus looks; también lo son los zuecos, ideales para crear los mejores looks boho; o las esparteñas, con las que podemos sumarnos a la tendencia de las 'winklepickers' y, por supuesto, las botas cowboy, comoestas de Violeta Mangriñan de las que nos acordamos todo el rato, estas denim de Bershka de Anna Padillao como estas que Marta Sánchez combina con falda vaquera. Tranquila, si eres de las que veneran a las zapatillas como el calzado más cómodo para cualquier estación, estás de suerte. Ha llegado la tendencia de las cupcakes sneakers las zapatillas más coloridas de este verano que pretenden consolidarse como las reinas del streetstylede cualquier ciudad. Las cupcakes sneackers son las zapatillas más llamativas de esta temporada, que han llegado para solucionarnos todos nuestros looks, aportándoles un toque de color y de dulzura.

Las cupcakes sneacker se han convertido en el nuevo vicio de todas las expertas en moda porque, si últimamente ya amabas combinar cualquier look casual con unas deportivas, estamos seguras de que con estas tan originales no te podrás resistir. En tonos pastel, colores amarillos, rosas y azules, estas zapatillas están pensadas como modelos súper versátiles que nos acompañarán cada día. Sin embargo, para las más atrevidas, las cupcakes sneackers vienen en colores vivos, con el objetivo de convertirse en las protagonistas de cualquier outfit, elevándolo y aportándole energía. Y es que, las cupcakes sneackers son perfectas para combinar con un vestido blanco ibicenco,como estos de Zara, Lefties y Primark, pero también para aportar un toque chic a un look de blazer, camiseta básica y jeans con el que triunfar en la oficina este verano o uno más casual, de falda o vestido midi, con el que planear las mejores tardes de terraceo con tus amigas, ahora que por fin ha llegado el buen tiempo.

Zapatillas V-10 de Veja, en La Redoutte (175€)

Diadora Heritage MI Basket Low Metal Used, de Diadora (220€)

Runner geniver con material en contraste, de Guess (110€)

Zapatillas Victoria de mujer en blanco bajas tipo basket con logotipo y detalles multicolor, en El Corte Inglés (53,10€)

Zapatillas de mujer Lacoste L002 Heel Pop en piel con talón colorido, de Lacoste (77€)

Magic basket denim croco wn, de Diadora (100€)

A nosotras solo nos falta decidirnos por uno de estos modelos con los que poder aportar un toque de color, dulzura y frescura a nuestros looks estos meses. Aunque sí, puedes estar tranquila porque tampoco nos vamos a olvidar de las sandalias ni de las alpargatas de esparto para que nuestros pies vayan cómodos los días más calurosos de la temporada. Hay una ocasión para cada look.