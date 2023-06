Winklepickers: así se lleva la tendencia más cowboy del verano

Como llevamos comprobando en los últimos tiempos, el mundo de la moda se mueve por ciclos y, gracias a eso, las más jóvenes estamos conociendo (y odiando y amando a partes iguales) las tendencias que se llevaban hace algunas décadas. Nos pasó conlos pantalones campana, que nos espantaron la primera vez que los vimos en un escaparate y de los que ahora tenemos una amplia colección en el armario. Pues nos ha vuelto a pasar con la tendencia Winklepickers. Sin embargo, y al igual que ocurre cada verano con otras tendencias como el crochet, esta es una de esas que podemos llamar atemporales, que están de moda una temporada tras otra y que se ha convertido en un must y en un fondo de armario imprescindible. ¿Aún no sabes a qué nos referimos? Pues al estilo cowboy, ese con el que nos enamoró Violeta Mangriñan con sus botas metalizadas y ese que ahora se versiona para crear el calzado más cómodo, fresco, versátil ytrendyde la temporada. Todas tenemos unas botas, botines o derivados y todas hemos caído en la tentación de sentirnos las más festivaleras y lucirlas en verano con nuestro vestido favorito. Sin embargo, no podemos negar que cuando el calor aprieta, nuestro pies nos piden a gritos que les dejemos respirar, pues bien aquí está la solución.

La tendencia Winklepickers, o lo que es lo mismo, las cuñas de esparto (comoestas de Gaimo tan ideales con las que nos ha enamorado Pilar de Arce), se han convertido esta temporada más que nunca en la versión estival del estilo cowboy, pero mucho más fresca, elegante y sofisticada. Unas cuñas de esparto son la opción perfecta para combinar con cualquier estilismo, desde uno más casual como estos vestido blancos ideales de Zara, Lefites y Primark, hasta uno más sofisticado, para aportarle frescura y un toque romántico y, sobre todo, estilizar nuestra figura gracias a los centímetros de su cuña. Sea como sea, este verano no puedes quedarte sin unas cuñas, ya que solucionarán todos tus looks de la temporada y te transportarán al lejano oeste sin salir de la ciudad, sin perder ni una pizca de glamour y sin renunciar a la tendencia cowboy.

Bonny ante camel, de Gaimo (79€)

Bonny ante camel Gaimo

Zapato atado cuña, de Zara (49,99€)

Zapato atado cuña Zara

Modelo Carina, de Castañer (140€)

Modelo Carina Castañer

Bonny ante ultramarino, de Gaimo (79€)

Bonny ante ultramarino Gaimo

Alpargata cuña, de Pull and Bear (35,99€)

Alpargata cuña Pull and Bear

Essentials Ulanka Laila, de Ulanka (69,99€)

Essentials Ulanka Laila Ulanka

Y es que nosotras sabemos que caerás rendida ante la tendencia Winklepickers y tú sabes que no puedes quedarte sin unas cuñas de esparto para versionar el estilo más cowboy de este verano y potenciar todos tus looks, estilizándolos.