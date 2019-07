Dulceida se apunta a la moda de 'La Casa de Papel' con la colección de Diesel

¿Hay alguien que no se haya enterado del estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel? O eres un extratererstre del Área 51 o estás de vacaciones en una isla sin cobertura... Pero si eres del resto del mundo, esta noticia te interesará. La marca italiana Diesel no solo ha colaborado con la serie de Netflix ¡hizo su vestuario! Todos los monos de color rojo llevados por los atracadores están firmados por Diesel y 150 de ellos fueron sorteados en una dinámica a través de su sitio web. Si no fuiste de los afortunados fans que tienen su mono rojo, Diesel acaba de lanzar su colección cápsula, que pretende ser un éxito y Dulceida ya se ha apuntado a ella. ¡Palabra de influencer!