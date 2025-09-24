Dulceida sorprende con su nuevo look de cabello perfecto para este otoño 2025

Dulceida no solo marca tendencia con sus estilismos, también lo hace con cada cambio de imagen. La influencer ha compartido en sus redes sociales su último paso por la peluquería y el resultado no ha podido ser más inspirador: un corte y color de cabello que se convierte en la apuesta más favorecedora y perfecta para recibir el otoño con estilo.

Después de semanas llena de compromisos profesionales, viajes y eventos, la creadora de contenido ha decidido renovar su melena apostando por un aire más sofisticado y natural. En el vídeo que ha publicado, se la puede ver disfrutando de un momento de transformación, sonriente y emocionada al mostrar su nuevo look.

El corte que rejuvenece y favorece

La influencer ha optado por una melena recta, ligeramente más corta de lo que venía llevando, con las puntas perfectamente pulidas. Un corte que estiliza el rostro, aporta movimiento y, sobre todo, resulta muy fácil de mantener en el día a día. Este tipo de melena es, además, uno de los cortes que mejor funcionan en otoño, ya que resiste la humedad y mantiene un acabado pulido sin esfuerzo.

Dulceida lo luce con raya al medio, una de sus señas de identidad, que refuerza el equilibrio de sus facciones y da un aire elegante y atemporal. Este detalle convierte al look en una referencia ideal para quienes buscan un estilo versátil que pueda adaptarse tanto a looks casuales como a outfits más sofisticados.

El color tendencia del otoño

El cambio no se limita al corte. La influencer también ha apostado por un color más oscuro, buscando un efecto natural y lleno de brillo. Tal y como explicó en stories, el tono se ha intensificado ligeramente para acercarse a su color natural, lo que potencia la fuerza de su mirada y resalta el contraste con su piel clara.

El acabado brillante, conseguido gracias a los productos profesionales de L’Oréal Pro, aporta esa dosis de frescura y vitalidad que tanto se busca en los meses de otoño, cuando el cabello suele resentirse tras el verano. El resultado es una melena sana, luminosa y con un color uniforme que se convierte en la gran protagonista de su nuevo look.

El trabajo del salón

La transformación ha sido obra del equipo de Alegría Barcelona, con la estilista Mariona Ferran como responsable del corte y el color. Una dupla que ya es de plena confianza para Dulceida, y que en esta ocasión ha conseguido crear un resultado impecable que sus seguidores no han tardado en aplaudir.

En los comentarios del post, se pueden leer mensajes de amigas y compañeras de profesión, que han coincidido en señalar lo guapísima que está con este nuevo estilo. Sin duda, un acierto absoluto que refuerza la capacidad de Dulceida de marcar tendencia con cada gesto.

Un look fácil de replicar

Lo mejor de esta melena es que no se trata de un look complicado ni exclusivo. Cualquiera puede inspirarse en él para darle un aire renovado a su cabello este otoño. La clave está en apostar por un corte recto, mantener el color uniforme y potenciar el brillo con tratamientos específicos.

Dulceida lo ha dejado claro: cambiar de look puede ser la mejor manera de empezar la temporada con energía. Y su nuevo estilo es la prueba perfecta de cómo un corte y color bien elegidos pueden transformar por completo la imagen.