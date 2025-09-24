Rania de Jordania vs. Melania Trump: duelo de estilo en la Asamblea de la ONU

La 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York no solo ha dejado titulares políticos, también ha sido escenario de un encuentro de lo más comentado en el terreno de la moda y la diplomacia: el de la reina Rania de Jordania y la exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Ambas coincidieron en una recepción celebrada en el emblemático hotel Lotte Palace, donde sus looks se robaron buena parte de la atención mediática.

Dos mujeres con estilos muy distintos que, sin embargo, coincidieron en proyectar la misma idea: la moda como un lenguaje silencioso para transmitir elegancia, seguridad y liderazgo.

El estilo etéreo y femenino de Rania

Rania volvió a confirmar por qué es considerada un icono internacional de estilo. La monarca apostó por un vestido camisero en tono vainilla confeccionado en seda, con manga larga y un acabado de falso plisado que aportaba movimiento y sofisticación. El detalle de la lazada en el cuello subrayaba la feminidad de la prenda, diseñada originalmente por Balenciaga, aunque la reina introdujo su toque personal al sustituir el cinturón original por uno de Jacquemus con formas geométricas.

Completó el look con salones marrón chocolate con pulsera al tobillo, firmados por Amina Mauddi, y un clutch blanco de Jacquemus, modelo La Pochette. La elección de accesorios discretos y un maquillaje natural reforzaron la imagen de sobriedad y distinción que siempre acompaña a la consorte jordana.

La sobriedad ejecutiva de Melania

En contraste con la delicadeza de Rania, Melania Trump optó por un conjunto de inspiración ejecutiva. Su elección fue un traje sastre en blanco crudo de corte impecable, acompañado por una blusa de seda en beige y unos salones nude que alargaban la silueta.

El resultado fue un look de marcado carácter working girl, elegante y sobrio, que encajaba a la perfección con su papel de anfitriona de la jornada. Melania volvió a mostrar su preferencia por los trajes estructurados, confirmando que su estilo se mueve entre la sofisticación clásica y la solidez ejecutiva.

Moda y diplomacia de la mano

Más allá de la elección de los estilismos, el encuentro entre ambas personalidades dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada en redes sociales. La propia reina Rania compartió la instantánea en su cuenta de Instagram, donde acumuló miles de reacciones y comentarios.

El contraste entre el estilo romántico de Rania y la apuesta sobria de Melania simboliza dos formas de entender la moda en escenarios diplomáticos: mientras una apuesta por la feminidad etérea, la otra lo hace por la firmeza y la autoridad. Dos caras de una misma moneda que demuestran cómo la ropa puede transmitir mensajes más allá de las palabras.

Un duelo de estilo internacional

La recepción en Nueva York dejó claro que la moda tiene un papel relevante en este tipo de encuentros, reforzando la imagen pública de sus protagonistas. Tanto Rania de Jordania como Melania Trump supieron adaptar sus estilismos a la ocasión, logrando captar la atención y generar conversación global.

Un duelo de estilos que, lejos de enfrentarlos, puso de manifiesto la riqueza de la moda como herramienta de comunicación: la reina con su luz femenina y sofisticada; la exprimera dama con su contundencia ejecutiva. Ambas, sin duda, deslumbraron en la ONU.