Para empezar noviembre solo necesitamos el chaleco de pelo de Zara que Amelia Bono lleva con los vaqueros más anchos

Mariah Carey ya se ha descongelado, y eso solo puede significar que ha empezado noviembre y la cuenta atrás para Navidad. Y para empezar noviembre muy abrigaditas, solo necesitamos el chaleco de pelo de Zara que ya se ha comprado Amelia Bono. Amelia Bono tiene claro que el chaleco de pelo de Zara es la prenda más calentita que cada otoño sale del armario para convertirse en protagonista indiscutible de nuestros looks. Parece un mito cuando te decimos que la moda es cíclica y que siempre vuelve, pero, ¿no tenías un chaleco como este hace, aproximadamente, cinco años? Posiblemente hagamos culpable a Amelia Bono por volvernos a obsesionar con un chaleco de pelo.

Es la prenda más chic con la que puedes ir al campo, pero también de compras, de evento nocturno o de comida familiar. Teníamos claro que los chalecos iban a ser una de las tendencias más demandadas y parece ser que Amelia Bono ya se ha comprado este de nueva colección de Zara que no se quita. Si hace una semana se lo veíamos combinado con un look más boho con pantalones fluidos negros, ahora lo ha hecho con los vaqueros más anchos de Zara y jersey gris. Una elección de prendas atrevida y cargada de estilo que ha conseguido el beneplácito de sus seguidores y que podemos conseguir también el resto. Una forma original de añadir textura a nuestros estilismos mientras conseguimos looks calentitos y adecuados a la estación en la que nos encontramos. Cada temporada hay una prenda con alma viral en las novedades de Zara (o de otra firma análoga) que marca en ocasiones el ritmo de las tendencias.

Chaleco efecto pelo de Zara (59,95 euros)

Chaleco pelo. Zara

Esta temporada, ya hay un firme candidato a este puesto: un chaleco de borreguito que no deja de agotarse ni de aparecer en Tik Tok o Instagram.