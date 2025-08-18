Parece que Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera están viviendo uno de los mejores veranos de los últimos años, no solo lo decimos nosotras, sus frecuentes planes juntas durante estos meses son la confirmación de qué madre e hija están más unidas que nunca: "Los veranos mejores con mi ratón" decía una publicación en los stories de Instagram en la cuenta de la Duquesa de Montoro. Y nosotras como fans confesas del estilo boho-chic no podemos estar más felices cada vez que estas dos generaciones se juntan porque sabemos que con ellas la inspiración en clave bohemia está siempre más que servida, o por lo menos por parte de Eugenia, y así ha vuelto a ser este fin de semana.

Después de ver como la hija de la Duquesa de Alba disfrutaba de un concierto más este verano (ya hemos perdido la cuenta de a cuantos espectáculos musicales ha acudido esta en los últimos meses), en este ocasión para disfrutar y cantar al son de las melodías del cantante asturiano, Melendi, madre e hija ha pasado una alegre tarde juntas con sendos looks ideales para derrochar estilo en las tardes de agosto sin mucho esfuerzo.

Los looks de Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera al detalle

Estas dos mujeres tienen dos maneras muy especiales de entender la moda, y por ende de vestirse, diferentes sí, con mucha personalidad, también. En el caso de Eugenia, si por algo nos gusta tanto el estilo de la aristócrata es por ese aire bohemio tan suyo que sabe defender como las expertas en estilo, este fin de semana lo ha vuelto a hacer llevando un conjunto que es pura inspiración boho-chic para lo que queda de verano. Chaleco con detalles bordados y motivos florales en tonos turquesas sobre un fondo anaranjado que ha combinado con un vestido de corte holgado, manga larga y un naranja de lo más vibrante. ¿Los responsables detrás de este combo? Una de las firmas francesas de cabecera en el armario de la Duquesa de Montoro, 'Antik Batik'. En cuanto al calzado ha apostado por unas sandalias de tacón en color marrón y tachuelas de 'Ojo con el duende' elevando todo el aire bohemio de una forma impresionante.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Por su parte Tana Rivera también muy fiel a ese estilo modernista con toques minimalistas que tanto vimos en la primera colección como diseñadora de esta. Como parte de arriba, un top estampado en color gris de cuello halter, detalles de fruncidos y tejido fluido que ha combinado con unos pantalones anchos en ese mismo aire fluido, en los pies sus zapatillas blancas de cabecera con acabados en tonos grisáceos.

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera. @eugeniamartinezdeirujo

En definitiva, dos maneras de entender la moda, pero dos looks igual de inspiradores para coronarte como la reina del verano con honores, palabra del dúo más aristócrata de la sociedad española.