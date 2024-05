Esta primavera se vuelve a llevar la falda de encaje más favorecedora

Atrevida, fashionista y favorecedora. Así se define la nueva prenda en tendencia que no pararás de ponerte 24/7, según las influencers tanto españolas como internacionales. Estamos hablando de las faldas de encaje (en todas sus medidas) que ya empezamos a ver durante el otoño pasado y que ahora vuelve esta primavera para causar un boom entre las chicas que mejor visten. Durante los meses de febrero y marzo, las firmas de lujo (como Dior o Michael Kors) dejaron claro en sus presentaciones de la colección primavera-verano 2024 que las faldas de encaje estarían presentes tanto en los estilos clásicos como en el street style. No solamente las vimos sobre las pasarelas, sino que también en los looks de invitada en la front row. Desde entonces se ha convertido en un nuevo fichaje que debe estar en nuestro fondo de armario esta temporada. Porque tras analizar todos los desfiles de moda, podemos decir que las prendas con transparencias y encajes son una de las más llevadas desde entonces. No cabe duda de que no solamente se han limitado a las faldas de encaje, sino que también hemos visto este tejido sobre camisas, vestidos o tops. Es cierto que, sobre todo, llevamos este tipo de piezas con looks desenfadados y con personalidad, pero también se pueden añadir en los looks de oficina. Es tan fácil como combinar las faldas de encaje con blazers, camisas oversizes, cinturones anchos y sandalias de tacón. De esta manera, vestir en tendencia, cómoda y moderna es tan sencillo como rápido.

Las influencers ya se han preparado todos los looks para inspirarnos a la hora de saber cómo combinar una falda de encaje. Y si te pensaba que era cuestión de sota, caballo y rey, estabas muy equivocada. Pues bien, tenemos cientas de opciones súper originales para sacarle partido. Desde con la opción más socorrida como añadir una camiseta básica y sandalias de tacón hasta la más llamativa con vaqueros largos por debajo de esta. Y como las faldas de encaje están en auge, las marcas españolas ya se han ocupado de lanzar modelos para todos los gustos. Por un lado, Pull & Bear dispone de la falda de encaje larga básica con la que podemos empezar a unirnos a esta tendencia. Por otro lado, la marca made in Spain y sostenible cuenta con su best seller en versión midi. Este modelo es uno de los favoritos por las influencers gracias a su confección minuciosa y detalles originales que la hacen diferente.

Falda de encaje, de Pull & Bear (23 euros)

Falda de encaje midi, de Gimaguas (99 euros)

Si estás en el momento de cambio de armario, no puedes permitirte no añadir las faldas de encaje que más se asimilen a tu estilo. Sin ninguna duda, otorgan personalidad y fashion a todos tus looks de primavera y verano. Incluso en otoño con botas cowboy.