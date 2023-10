Esta temporada se llevan los bolsos XL y ya los puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti

Durante los meses de verano tendemos a lucir las prendas más livianas, cortitas y muy cómodas con las que disfrutar de las vacaciones, la playa o el turismo en cualquier ciudad de ensueño del mundo. Hay prendas que no hemos dejado de usar las últimos meses y que se han convertido en un imprescindible en nuestro armario de verano, como las mini faldas, los shorts o las bermudas para ir a trabajar o los vestidos muy cortitos ideales para la playa. En cuanto accesorios, no debemos olvidar que las chicas más atrevidas y amantes de la moda decidieron que el casquete es el accesorio estrella para las noches de verano, así como los bolsos mini en los que solo entra lo justo y necesario para pasar el día. Sin embargo, y a diferencia de la época estival, en la que todos lucimos muy coloridos, en otoño nuestro armario se vuelve más discreto, neutro y básico con tonos como el camel, negro, azul marino, gris o beige. Como cada temporada, surgen nuevas tendencias que se harán un hueco en el armario, convirtiéndose en esa prenda estrella del look que llevemos. Hablamos, por ejemplo, de las chaquetas de cuero, las bailarinas o las camisas oversize, básicos de fondo de armario que pasa a formar parte de ese 'armario cápsula', prendas muy útiles, atemporales y sencillas con las que podemos crear un sinfín de looks. En otoño, nuestras necesidades cambian, ya que pasamos la mayor parte del día en la oficina o reuniones, por lo que tenemos que llevar un bolso XL en el que meter todo lo necesario para sobrevivir entre semana. Es por ello por lo que muchas firmas lowcost como Zara, Mango y Massimo Dutti han lanzado sus propuestas de bolsos XL en tonos neutros.

Los bolsos XL tipo 'shopper' nunca han dejado de estar de moda, y es que se ha convertido en un imprescindible para las mujeres de todas las edades, desde las más jóvenes que los usan para ir a la universidad como para las mujeres de 50+ para ir a la oficina, pues estos tipos de bolsos son muy elegantes y, en la mayoría de las ocasiones, están confeccionado en un tejido neutro. Por tanto, es un accesorio que combina con todo tipo de prendas, de estilos y tonalidades. ¿Cómo llevar tu bolso XL para la oficina? Si tu 'dress code' requiere un look elegante y formal, opta por combinar tu bolso con un conjunto de traje de chaqueta camel y pantalones de traje, así como con una camiseta básica blanca, unas bailarinas tipo Mary Jane en un tono llamativo como podría ser rojo o verde oliva y, como toque final, tu bolso XL en negro. Por otro lado, si tu estilo es mucho más casual, combina tu bolso con una falda midi satinada, un jersey de lana y unas sneakers tipo Adidas Samba. Ahora que ya sabes cómo lucir tu bolso XL, te hemos seleccionado aquellos que puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti.

Bolso shopper, de Zara (19,95€)

Bolso shopper Zara

Shopper piel XL Limited Edition, de Zara (129,00€)

Shopper piel XL Zara

Bolso shopper estampado logo, de Mango (39,99 €)

Bolso shopper estampado Mango

Bolso shopper piel, de Mango (49,99 €)

Bolso shopper piel Mango

Bolso shopper piel napa, de Massimo Dutti (129,00 €)

Bolso shopper piel napa Massimo Dutti

Bolso maxi shopper canvas, de Massimo Dutti (49,95 €)

Bolso maxi shopper canvas Massimo Dutti

Estas son algunos de los bolsos XL que puedes encontrar en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Massimo Dutti.