El estilismo cómodo y en tendencia de Judit Mascó con zapatillas negras (y leopardo) a sus 55 años

La elegancia natural de Judit Mascó ha vuelto a brillar esta mañana de miércoels en en Madrid, donde la modelo catalana ha sido la encargada de presentar las nuevas propuestas de Esmara, la línea textil de Lidl. Con su inconfundible carisma y estilo, Mascó se ha convertido en la mejor embajadora de la firma al apostar por un conjunto cómodo, moderno y con ese toque sofisticado que la caracteriza.

El animal print como protagonista

Para esta ocasión, la modelo apostó por un total look de estampado animal print en tonos neutros, formado por camisa fluida y pantalón a juego. Una elección perfecta para mostrar cómo una de las tendencias más potentes de la temporada puede adaptarse a un estilo relajado y versátil, sin perder un ápice de elegancia.

El conjunto de Mascó combina lo mejor de la moda actual: comodidad, atemporalidad y un aire urbano que encaja tanto en looks de día como en propuestas de tarde. El animal print, lejos de ser una moda pasajera, se ha convertido en un clásico que temporada tras temporada vuelve a estar presente, y la modelo lo ha sabido llevar con naturalidad y frescura.

Comodidad y estilo en un mismo look

Judit Mascó completó el estilismo con unas zapatillas negras, aportando un guiño sporty al conjunto y demostrando que las prendas más elegantes pueden convivir a la perfección con accesorios casual. La combinación es, sin duda, una fórmula ganadora para mujeres que buscan sentirse cómodas sin renunciar a un look sofisticado.

El look de Judith Mascó. Gtres

En cuanto a los complementos, la modelo optó por mantener la sobriedad: un collar fino dorado y unos pendientes discretos que aportaban luz al rostro sin robar protagonismo al estampado del conjunto. El resultado final fue un look equilibrado, versátil y perfectamente en sintonía con el espíritu de la colección.

Una embajadora con sello propio

Judit Mascó no solo es una de las modelos españolas más internacionales, sino también un referente de estilo para mujeres de diferentes generaciones. Con su presencia en este evento, Lidl y Esmara refuerzan la idea de que la moda asequible puede ser también elegante, actual y apta para todos los estilos de vida.

La modelo destacó la importancia de acercar las tendencias a un público amplio, recordando que vestir bien no depende del precio de las prendas, sino de saber elegir diseños favorecedores y adaptarlos a cada ocasión.

Esmara, la moda accesible que conquista

La colección presentada apuesta por básicos actualizados, estampados potentes y tejidos cómodos que buscan acompañar a la mujer en su día a día. Judit Mascó, con su experiencia y naturalidad, supo transmitir esa filosofía a través de un look que podría convertirse en un auténtico objeto de deseo para este otoño.