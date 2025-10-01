El look de Tamara Falcó que mezcla masculino ( y romántico) y que ya quieren copiar las chicas más pijas de Madrid

Tamara Falcó vuelve a demostrar que su estilo personal se basa en la naturalidad, el buen gusto y la capacidad de adaptar prendas clásicas a contextos modernos. En una reciente colaboración con Sisley Paris, la marquesa de Griñón compartió sus trucos de belleza y su visión sobre “el arte de recibir”. Pero más allá de sus palabras, lo que también llamó la atención fue su estilismo, una elección sofisticada y femenina que refleja a la perfección su esencia.

Una camisa masculina con un giro femenino

Tamara Falcó apostó por una camisa oversize en color azul celeste, una prenda de fondo de armario que nunca falla. Con un corte ligeramente masculino y puños anchos, esta pieza transmite comodidad sin renunciar a la elegancia. El cuello abierto, que ella llevó sin accesorios llamativos, aportaba un aire relajado, ideal para un encuentro distendido al aire libre.

Las camisas de inspiración masculina son uno de los básicos de su armario y, en este caso, demuestran cómo se pueden transformar en una prenda versátil y estilosa cuando se combinan con acierto.

La falda bordada, toque romántico

Para equilibrar la sobriedad de la camisa, Tamara eligió una falda blanca con bordados de aire floral, un diseño delicado que añadía un punto romántico al conjunto. Este contraste entre lo masculino y lo femenino es uno de los sellos de estilo más recurrentes de la marquesa.

El blanco, además, aporta frescura y luminosidad, convirtiendo al estilismo en una opción ideal para una reunión de día o un evento en exteriores.

Belleza natural y maquillaje luminoso

En coherencia con el mensaje de la firma de cosmética, Tamara apostó por un look de maquillaje muy natural. Su piel lucía jugosa, con un leve rubor en las mejillas, labios nude y un delineado suave que resaltaba sus facciones sin excesos.

El peinado también acompañaba esta apuesta por la sencillez: melena suelta, lisa y con raya al medio, un estilo que realza sus rasgos y que encaja con la frescura del outfit.

El mensaje detrás del look

Más allá de las prendas, el estilismo de Tamara transmite un mensaje claro: la elegancia no tiene que ser recargada. Con solo dos piezas clave –una camisa oversize y una falda bordada– consiguió un conjunto equilibrado, femenino y lleno de personalidad.

Se trata de un look que muchas invitadas de otoño pueden imitar fácilmente, ya que combina básicos accesibles con un aire romántico que nunca pasa de moda.

Inspiración para el día a día

El conjunto elegido por Tamara Falcó es perfecto no solo para un evento como este, sino también como inspiración para comidas familiares, reuniones con amigas o incluso celebraciones más formales. La clave está en apostar por prendas clásicas y darles un giro moderno con un contraste equilibrado.

Tamara vuelve a demostrar que el verdadero estilo está en la forma de combinar, en los pequeños detalles y en esa naturalidad que la convierte en un referente indiscutible de la moda española.