El kimono de terciopelo de Judit Mascó es el que las mujeres +50 van a llevar a sus cenas de Navidad

Quedan 36 días para Navidad, pero nosotras no dejamos de ver inspiración para nuestros looks en todos los eventos, y más en este noche en Madrid que se han coincidido muchas galas. Y no solo tuvimos a la Reina Letizia, la Reina Sofía o María Pombo con vestido de lentejuelas, también un evento de empoderamiento femenino con algunas de las mujeres más elegantes de España. Esta noche se ha celebrado la VIII edición de los Premios Woman en el Casino de Madrid. Numerosos rostros conocidos de diferentes esferas de la sociedad han desfilado por la alfombra rosa con sus mejores galas en esta noche tan especial de la revista.

Y si antes nos fijábamos en los looks de Carmen Lomana o Violeta Mangriñán, ahora lo hacemos con Judit Mascó y el estilismo perfecto para Navidad para las muejres +50 como ella. Un abrigo de estilo kimono de terciopelo con bordados de Antik Batik que es todo elegancia y que cuesta más de 700 euros. Los diseñadores nos lo han dejado claro: el terciopelo es el mejor amigo del invierno y, en consecuencia, de las noches más festivas de diciembre y Judit Mascó ya ha sacado del armario con este abrigo con bordados para una noche de gala en Madrid. Dior, Paco Rabanne, Fendi, Elie Saab o Emporio Armani son sólo algunos de los nombres de las casas de moda más exclusivas que continúan fieles a este tejido renovando sus diseños año tras año y otorgándole con el paso del tiempo un significado más poderoso.

Jutd Mascó. Gtres

Abrigo de lentejuelas Illuminati de Antik Batik (770 euros)

Abrigo terciopelo. Antik Batik

Una prenda que describen así en la web de la marca francesa, "¿has dicho espectacular? Hipnótico terciopelo con bordados inspirados en los locos años veinte. El toque de surrealismo que faltaba en tu armario".