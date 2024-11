Eugenia Osborne ha conseguido las botas altas de efecto 'piernas infinitas' que nosotras compartiremos con nuestra madre

Las botas de caña alta están siendo la tendencia en calzado más evidente de esta temporada de otoño-invierno 2024/2025. Las marcas de moda están lanzando sus propuestas más creativas, cómodas y estilizadas que tanto las celebridades como las editoras de moda pensamos hablar de ellas. Bien es cierto que a lo largo de los últimos años, las botas cowboy han sido todo un esencial que combinábamos desde con vestidos bohemios hasta con vaqueros pitillo. Y no nos malinterpretéis, todavía se siguen llevando. No obstante, en estas semanas se ha confirmado que daremos la bienvenida tanto a las botas de efecto ante como a las clásicas de polipiel. Paula Echevarría fue una de las primeras famosas que viralizó su calzado favorito en su colección con Primark al más puro estilo boho chic (que hasta se compraría Sara Carbonero). Pues bien, ahora ha tomado el relevo Eugenia Osborne con la alternativa que adorarán tanto las mujeres de 20 años como de 50. Se trata de las botas de caña alta de efecto 'piernas infinitas' que perduran en el tiempo y hasta las compartirás con tu madre, hermana o tía para amortizarlas en su totalidad. Se trata de un modelo de la marca italiana Parosh protagonizado por el color de la temporada (el chocolate), así como de un tacón bajo para asegurar plena comodidad para despedirnos de los dolores de pies. Además, si vas buscando botas altas para gemelos anchos, estas son las definitivas gracias a su caña nada estrecha. No cabe duda de que es una demostración más de que no siempre hace falta subirse a los tacones para estilizar nuestras piernas.

Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las botas de caña alta se pueden combinar con un sinfín de propuestas, tanto para los looks de oficina o casuales, así como festivos. Ahora que cada vez están más cercanas las fechas navideñas, son un calzado que debes tener en cuenta para tus estilismos de Nochebuena o Nochevieja. En estos momentos, el modelo que ha escogido la celebridad no está disponible, pero hemos encontrado uno similar en la misma marca por 598 euros. Eugenia Osborne ha apostado por un espectacular vestido de punto en verde botella de la firma española Simorra. Cuenta con diversos detalles en tendencia que favorecen la silueta de la mujer: corte midi, cuello subido, mangas abullonadas y aberturas laterales.

Botas de caña alta, de Parosh (598 euros)

Nos apuntamos las botas de caña alta de la marca italiana que ya tiene Eugenia Osborne para nuestras próximas compras de noviembre.