El secreto de Paula Echevarría para estilizar las piernas tiene que ver con estas botas de caña alta

Sabemos el truco definitivo de Paula Echevarría para lucir las piernas más estilizadas. Sí, querida lectora, estás leyendo perfectamente. En el fondo de armario de la actriz asturiana siempre encontramos las joyas más exclusivas (como los pendientes de Valentino de 550 euros), así como también las prendas básicas que todas debemos tener sí o sí para jugar con nuestros looks. Pues bien, durante la mañana de este domingo se ha vuelto a poner enfrente del espejo (sí, aquel donde siempre descubrimos sus últimas adquisiciones) para presumir de otro estilismo propio de su colección con Primark. Si ayer consiguió sacarnos nuestra faceta más sport con el conjunto chandalero en chocolate más trendy, ahora nos ha mostrado las botas planas de caña alta que más favorecen nuestras piernas. Estamos hablando de un modelo clásico en negro con detalle en dorado en la parte superior que podemos compartir con nuestra madre, hermana o tía porque son atemporales, versátiles y nunca pasan de moda. Es más, si estás buscando botas altas para gemelos anchos, estas son las perfectas gracias a su caña nada estrecha. Paula Echevarría lo ha combinado con un total look compuesto con las prendas que pertenecen a su colección con la marca irlandesa, menos las gafas de sol de Hawkers y el bolso de la firma de lujo Fendi. Ha optado por dar el mayor protagonismo a las botas de caña alta con un estilismo neutro: jersey de punto sin mangas y cuello subido, falda mini cruzada y bomber oversize con terminaciones fruncidas.

Ahora que se van acercando las temidas bajas temperaturas, es el momento de renovar nuestro zapatero con todas las tendencias en calzado. De la misma manera que Anabel Pantoja se ha comprado las zapatillas deportivas de New Balance, Paula Echevarría tiene claro que no se va a despegar de estas botas de caña alta que actualmente están agotadas en Primark. No obstante, estaremos pendientes de su reposición para hacernos con ellas con el objetivo de llevarlas hasta la saciedad con todos los looks de otoño e invierno. Sientan bien con todo tipo de propuestas estilísticas: vestidos cortos de punto, faldas de tablas o pantalones de traje por debajo de las rodillas. No cabe duda de que se trata de una de las inversiones más oportunas en tus compras de octubre. Palabra de Paula Echevarría.

Paula Echevarría con look de su colección de Primark. @pau_eche

