El radical cambio de look de Eugenia Osborne horas antes de la boda de su hermana Ana Cristina Portillo

Este sábado, Ana Cristina Portillo Domecq, la hija menor de la fallecida Sandra Domecq y el empresario y fotógrafo Fernando Portillo, celebrará su boda con Santiago Camacho. Un evento cargado de emociones y pequeños detalles que no se perderán las hermanas mayores de la novia, Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas de Bertín Osborne. Y horas antes de esa boda, ha sido Eugenia Osborne la que ha sorprendido a todos y se ha llevado todo el protagonismo con su radical cambio de look. "¡Gran cambio!", adelantaba la también empresaria en su cuenta de Instagram, y no nos ha engañado.

Eugenia ha apostado por el ‘iconic pixie’, un corte que no solo refleja su carácter, sino que también es una declaración de empoderamiento y modernidad, un sello de identidad de la firma Llongueras. El nuevo look de Eugenia Osborne es un corte de inspiración masculina, pero con toques desiguales y asimétricos que lo hacen único y contemporáneo. No busca la perfección en sus líneas, sino que juega con un efecto despeinado que aporta movimiento y frescura al conjunto. Se caracteriza por la nuca despejada y muy corta, con el objetivo de estilizar el cuello y aportar una sensación de ligereza y sofisticación, los mechones asimétricos para crear una textura dinámica y juvenil, evitando el acabado perfecto para conseguir un look más desenfadado y moderno, y por un flequillo en zigzag con el que añade un toque atrevido y original, alejándose de lo convencional.

El nuevo look de Eugenia Osborne. Cortesía de Llongueras

Las claves del corte pixie de Eugenia Osborne

El cambio de look por el que se ha inclinado Eugenia define su personalidad fuerte y decidida. La creadora de contenido ha apostado por el iconic pixie, un corte que no solo refleja su carácter, sino que también, como explican los peluqueros profesionales de Llongueras, "es una declaración de empoderamiento y modernidad, un sello de identidad de la firma".

El ‘iconic pixie’ se ha trabajado a mano alzada por los expertos de Llongueras, logrando una combinación perfecta entre la sutileza de las líneas masculinas y el aire femenino y rebelde que marca tendencia.

El nuevo look de Eugenia Osborne. Cortesía de Llongueras

“Este look nos hace especial ilusión porque es un corte icónico de la marca desde nuestros inicios. El 'iconic pixie' representa cómo Llongueras rompió los clichés y liberó a la mujer en una época en la que estaban muy oprimidas. Ver que Eugenia, en este momento de su vida, está alineada con esos valores, y poder haberle hecho un corte personalizado, es algo muy especial para nosotros", nos explica el equipo de Llongueras.