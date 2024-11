Black Friday: la lista de deseos de una editora de moda prevenida a aprovechar todas las tendencias súper rebajadas

En tan solo 26 días llegará el deseado Black Friday. Sí, querida lectora, el momento en el que tenemos la oportunidad de hacernos con un sinfín de ítems de moda en tendencia a un precio súper rebajado. Y es que cada año ocurre lo mismo: siempre hacemos nuestra lista de deseos durante los últimos días o incluso horas antes. Esto puede llevar a que no decidamos adecuadamente qué productos valen la pena invertir en el Black Friday o correr el riesgo de dejarlo atrás un imprescindible que es totalmente rentable. Es por ello que, aunque falten casi tres semanas al 29 de noviembre, debemos ir cazando aquellas prendas, calzados o accesorios que no nos queremos quedar sin ellos. Durante este día podrás conseguir aquel abrigo calentito que llevas queriendo desde hace meses (pero, que no has comprado por su alto precio), las bailarinas que llevan todas las celebridades o el bolso versátil que puedes ponerte en cualquier temporada.

Como compartir es de ser buena editora de moda y prevenir de ejemplar compradora, nuestra redacción ha seleccionado todas las prendas, calzados o accesorios en tendencia en los que querrás invertir en el Black Friday 2024. Es decir, se trata de una oportunidad única en la que podemos construir un fondo de armario de acuerdo con las directrices de las firmas de lujo a un precio más barato. Es más, también se considera el Black Friday como el momento para comprar todos los regalos de Navidad (y ahorrarte dinero) o cazar los estilismos navideños para Nochebuena o Nochevieja, así como para tus looks de cena de empresa. A continuación, esta es la selección de una editora de moda precavida y atenta a las tendencias de la temporada.

Abrigo peluche, de Zara (60 euros)

Abrigo peluche. Zara

Los abrigos peluches son una de las inversiones más adecuadas durante el Black Friday. Son calentitos, versátiles y nunca pasan de moda. Uno de los más en tendencia lo hemos encontrado en Zara de corte midi, en blanco y grandes solapas.

Vestido asimétrico, de Mango (40 euros)

Vestido asimétrico. Mango

Durante esta fecha, también es la oportunidad idónea para encontrar los vestidos glamurosos para tus cenas de empresa. Este modelo de Mango con detalles en frunces, sin mangas y en negro es uno de los más clásicos para seguir utilizando durante todo 2025.

Mocasines de efecto ante, de Parfois (40 euros)

Mocasines de efecto ante. Parfois

Una de las tendencias en calzado de la temporada otoño-invierno 2024/2025 están siendo los mocasines de efecto ante, tal y como nos mostró en la temporada pasada la firma francesa Miu Miu. Ahora, los encontramos en todas las marcas low cost, entre ellas, en Parfois.

Bolso mini, de Núnoo Bag (55 euros)

Bolso mini. Núnoo Bags

En cualquier temporada, debemos tener nuestro bolso mini de confianza. El best seller de la firma Núnoo Bags es uno de los más ponibles gracias a su doble asa (tanto de hombro como de mano), así como también es cómodo debido a su tamaño.

Jersey en color en tendencia, de Sfera (26 euros)

Jersey en color en tendencia. Sfera

Uno de los colores en tendencia está siendo el burdeos. Es por ello que no encontramos mejor ocasión que esta para hacernos con el jersey de punto básico en dicho color para elevar todos tus looks. Este modelo de Sfera está disponible también en varios colores y es esencial para tenerlo en cuenta en tu lista de deseos.

Vaqueros relajados, de H&M (24 euros)

Vaqueros relajados. H&M

Los vaqueros relajados están de moda, son totalmente cómodos y afín a todos los estilos. No cabe duda de que están siendo el modelo más llevado de la temporada gracias a su comodidad y perfecto fit. Ahora mismo, están ya rebajados en H&M en varias tonalidades.

Bailarinas con tachuelas, de Bimba y Lola (185 euros)

Bailarinas con tachuelas. Bimba y Lola

Tampoco pueden faltar las bailarinas en esta lista de deseos. Aunque las temperaturas sigan bajando, las seguiremos viendo con o sin calcetines en el street style, por lo que debemos continuar fichando aquellas más correspondientes a las nuevas modas. Una de ellas serán este modelo de Bimba y Lola en rojo con tachuelas. Una alternativa de lo más cañera y con mucha personalidad.

Pulseras de cuentas y pavé, de Pandora (79 euros)

Pulseras de cuentas y pavé. Pandora

Las pulseras de Pandora son una de las inversiones más acertadas durante el Black Friday. Además de hacerte con el modelo más deseado que llevas esperando tener en tu joyero durante una eternidad, también podrás aprovechar para comprar los regalos de Navidad más especiales a tu madre, hermana o mejor amiga.

Antes de hacer tu lista de Navidad con los imprescindibles del 2025, adelántate a ella con los ítems de moda más provechosos en el Black Friday.