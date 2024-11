Carmen Lomana vuelve a Madrid (y al trabajo) con la falda midi acolchada más elegante de su armario

Recomponiéndonos después de tanto dolor “solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente", dice Carmen Lomana con este vídeo a su vuelta a Madrid después de unos días en Londres donde nos muestra su look, y este mensaje para los afectados por la tragedia por la DANA en Valencia. Decía Coco Chanel que "la moda no es algo que solo exista en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo". Una reflexión que no puede ser más acertada en este momento, porque la moda, también se ha visto afectada por la catástrofe del paso de la DANA en Valencia. Como explicábamos en nuestro artículo de Hortensia Maeso, pero la vida sigue, y aunque sea frívolo nosotras tenemos que seguir mostrando estos looks como los de Carmen Lomana, mientras intentamos seguir dando voz a los afectados por la DANA en Valencia.

Carmen (elegancia) Lomana, y se lo tiene ganado por mérito propio. Porque no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con su elegancia. Y no solo a nosotras, si no a todos sus seguidores de Instagram que alaban su elegancia en este vídeo de la socialité saliendo de su casa. Un estilismo que nos traslada directamente al 'New Look' de Christian Dior, en pleno 2023. Y otro día más Carmen Lomana nos deja uno de esos looks que son elegancia pura. Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido o una falda negra más bonita que el del día anterior. Y aunque durante todo el invierno Carmen Lomana ha sido fiel a las botas muy altas, ahora ha lucido esta falda de vuelo con unos salones destalonados con estampado pata de gallo de la firma Dior y tacón asimétrico.

Un estilismo de 10 que nos ha dejado la socialité como pura inspiración de invierno y de elegancia.