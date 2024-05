Genoveva Casanova tiene claro que los vestido boho en primavera se llevan con las zapatillas de las chicas pijas de Madrid

Los vestidos boho son la estrella de la primavera, y Genoveva Casanova nos lo ha dejado claro por las calles de Madrid junto a su hija Amina. Tranquila, sonriendo y visiblemente recuperada, Genoveva y su hija disfrutaron de un paseo por las calles de la capital ajena los comentarios que sigue generando su figura en Dinamarca, y dejando claro que tiene un estilo muy parecido. Porque si los vestidos bohemios con claves en el armario de primavera de cualquier amante de la moda que se precie, también lo son las zapatillas que aman las chicas más pijas de Madrid como Victoria Federica. Las zapatillas Golden Goose son las que empezaron a llevar las niñas bien en las capitales, las que parecían no encajar con ellas porque estaban aparentemente desgastadas pero lo que no sabíamos algunas por entonces, hace más de veinte años, es que lo que llevaban en los pies no eran solo zapatos, sino moda, y no flor de un día; llevan casi un cuarto de siglo. El grunge mediterráneo que nada tiene que ver con el norteamericano acabó calando en la clase media alta, y Genoveva Casanova nos ha dejado claro que también son sus favoritas para llevar con vestidos bohemios por las calles de Madrid.

El último desfile de Chloé, también el primero de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, confirmó una tendencia que se intuía meses antes: la del vestido boho. Aunque vuelven cada verano, este año los vestidos boho se dibujan como una de las tendencias en esta materia más importantes de la temporada. Y Genoveva Casanova se ha apuntado a este estilo que vuelve cada primavera, y ella lo ha combinado con zapatillas Golden Goose para derrochar estilo junto a su hija por las calles de Madrid. Tan tendencia como atemporal, no hay vestido más apetecible. Por ello, y porque toda la estética bohemia y algo hippie vuelve a estar de moda, Genoveva le ha bajado ese toque combinando el vestido con zapatillas, en lugar de con unas sandalias o alpargatas de cuña. Aunque también se puede combinar con botas cowboy si le quieres dar ese toque más 'boho chic'.

Genoveva Casanova en Madrid junto a su hija. Gtres

Las zapatillas deportivas Golden Goose son italianas. El “Golden dream”, como lo define la marca en su página web, empezó hace 24 años, en el comienzo del nuevo siglo en Marghera, un pueblo industrial cerca de Venecia, y son las favoritas de Victoria Federica.