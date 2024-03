El look del retorno de Genoveva Casanova para una comida con amigas en Madrid con vaqueros y los básicos que nunca fallan

Genoveva Casanova está de vuelta, o lo que es lo mismo, si esto fuera una serie de Netflix sería 'el retorno de Genoveva, que no del Rey. Después de meses de encierro, Genoveva Casanova ha reaparecido este domingo. Ha decidido salir de casa con dos amigas e ir a comer al conocido restaurante Urrechu de la capital para disfrutar del fin de semana y de esta nueva vida que parece que vuelve a tener. Y nosotras no hemos podido hacer otra cosa que fijarnos en su estilismo de básicos mientras estábamos pendientes de la alfombra roja de los Premios Oscar. Hace una semana conocíamos que es uno de los nuevos fichajes del programa de televisión 'El Desafío' junto a Victoria Federica, y aunque sus primeras imágenes ante la prensa fueron bajo una manta, Genoveva sí que volvía a mostrar su rostro a través de su perfil de Instagram con uno de sus perros agradeciendo el apoyo recibido a todos sus seguidores. Pero ahora por fin la hemos podido ver por las calles de Madrid, y nosotras nos hemos fijado en su look de básicos con los vaqueros de campana que mejor sientan a todas las mujeres. Porque si hay un pantalón que estiliza al máximo, eso son los que tiene el bajo acampanado como estos jeans de Genoveva Casanova.

Genoveva se ha dejado ver ante las cámaras y se ha enfrentado a lo que tanto tiempo lleva rehuyendo: a las preguntas sobre la relación que mantenía o mantiene con el ya Rey Federico de Dinamarca. Y aunque no haya querido hablar, está claro que ya se quiere mostrar en público y no huye de las cámaras tras su fichaje por el programa de Antena 3 que los tiene a tope a todos los concursantes con el rodaje, pero parece que este fin de semana han descansado. Mientras Victoria Federica se iba a los toros, Lola Lolita al Festival de Málaga y Genoveva Casanova de comida con amigas en Madrid. Un estilismo de la mexicana a base de básicos, de esos que podemos copiar este mismo lunes. Un estilismo compuesto por unos vaqueros campana que todas las mujeres que mejor visten tienen en su armario para todo el año. Su triunfo es innegable, por encima de diseños populares esta temporada como los vaqueros rectos o los mom fit, son los jeans flare los que han conseguido colarse en los armarios más selectos del panorama vip. Con una silueta muy favorecedora, de tiro alto, ajustados hasta la rodilla y amplitud en la parte inferior con la que consiguen potenciar la figura y este look de Genoveva lo deja claro.

El look de Genoveva Casanova. Gtres

Unos vaqueros de campana que Genoveva Casanova ha combinado con un jersey de rayas, abrigo de paño camel encima de los hombros, foulard blanco, botines de tacón y bolso de firma.