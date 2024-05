Victoria Federica repite el elegantísimo top de la marca de su prima y esta vez lo combina con zapatillas negras para una tarde de hípica

Victoria Federica está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. La joven, que tiene una agenda muy apretada, cada día tiene un evento diferente al que debe asistir. Si bien es cierto que debe trabajar duro como participante de la próxima temporada (número 5) de un conocido programa de televisión, eso ocupa gran parte de su vida actualmente. El viernes noche posteaba una foto en su Instagram junto a otro compañero del programa, en el que aparecía con un top negro de red que Victoria Federica combinaba con unos pantalones negros anchos, un look perfecto para las grabaciones y ese non-stop de vida que lleva. La influencer tiene un estilo de lo más sencillo, único y muy elegante, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su vida y personalidad. Está claro que, para el día a día, la joven hija de Elena de Borbón apuesta por prendas muy en tendencia y cómodas, como el pantalón de tiro bajo, los tops tipo tank tops y zapatillas, para ocasiones más especiales, como por ejemplo una tarde de toros en la Feria de Abril de Sevilla, ella apuesta por vestidos de marca española con los que Victoria Federica saca su lado más elegante. Siempre acompañado de su collar de perlas (muy en sintonía con el estilo de Lady Di), Victoria Federica volvía a sorprendernos en el día de ayer repitiendo top beige de la firma de su prima Mónica Coronel de Palma Marichalar, hija de Ana de Marichalar, hermana de Jaime de Marichalar. La firma, MOC Studio, está arrasando entre todas las amantes de la moda.

Como era de esperar y, orgullosa de su prima Mónica, Victoria Federica ha llevado muy feliz el top que lució como look de invitada a la propia boda de su prima, creando un estilismo de lo más boho, sencillo y elegante que acompañó con una falda midi de estampado floral y su bolso de Loewe. Esta vez, para una tarde de hípica con familia y amigos, la joven ha optado por un look mucho más casual, aunque sin perder la elegancia que la caracteriza. Para ello, ha combinado el top con una blazer negra, unos pantalones en tejido vaquero en color blanco (un imprescindible de cara a la primavera y el verano) y unas zapatillas negras Adidas Gazelle. No hemos encontrado en web el modelo exacto en color beige pero, sin embargo, sí en tono rosado. Un color perfecto para la primavera y el verano, ya que va con todo y favorece mucho con la piel morena. Sin duda, se trata de un look muy cómodo y sofisticado ideal para ocasiones más especiales en las que queramos ir cómodas. Un acierto absoluto el de Victoria Federica en la tarde de ayer.

Victoria Federica GTRES

Top amapola (tono rosa), de MOC Studio (215 euros)

Top amapola MOC Studio

Un look muy versátil, elegante y sofisticado, el top es el tan atemporal que podremos llevarlo tanto para una boda (tal y como hizo hace unas semanas) como para una tarde de hípica con amigas.