Genoveva Casanova vuelve a la escena del crimen con Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova no sabía lo que se le venía encima cuando se encontraba plácidamente paseando por las calles de Madrid junto a Federico de Dinamarca. El por aquel entonces príncipe hasta que accediese al trono danés se dejó ver en compañía de la socialité mexicana, en un viaje privado a espaldas de su mujer, Mary Donaldson, y que supuso un escándalo mayúsculo en su país y también en el nuestro. Pare él las consecuencias han sido difíciles de asumir, al menos sí de puertas para dentro, pero nada comparado con lo que ha vivido la propia Genoveva, que ha estado desde entonces enclaustrada, huyendo de la prensa y tan solo dejándose ver en esta última etapa por cuestiones profesionales. Su fichaje estrella en ‘El Desafío’ le sitúa en el mapa en Madrid, pero ya parece que no se esconde de nadie y es que incluso en sus redes sociales deja pistas sobre sus pasos. Eso sí, en ellas también pueden encontrarse posibles referencias al huracán que casi la aplasta.

Genoveva Casanova practicando deporte Redes sociales

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha querido estar en un discreto segundo plano los últimos meses. Pero ya no se esconde como antes y ahora también reclama su posición. Al menos sí en redes sociales, donde poco a poco muestra cómo retoma la normalidad. Así lo ha hecho una vez más, mostrándose corriendo por el parque de El Retiro de Madrid, cerca de donde se captaron las fotografías de la polémica junto a Federico de Dinamarca. Y es que, recordemos que la pareja fue vista por las inmediaciones del domicilio de la mexicana, donde pasaron noche hasta que a la mañana siguiente el ahora rey salió para regresar a su país, a palacio, con su familia.

“Lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te vuelves a levantar. 1,5 kilómetros en 35 minutos”, ha escrito Genoveva Casanova como acompañamiento al vídeo en el que muestra su última carrera por uno de los pulmones de Madrid. Una buena marca teniendo en cuenta que la socialité está recuperándose de la embolia pulmonar que sufrió a finales del año pasado y por el que casi pierde la vida, como así ella misma relató con crudeza. Ahora ha tenido que reformular su vida, añadir más deporte aún a sus días, cuidar su alimentación y medir con tiento sus costumbres para no revivir un episodio tan traumático como el que le llevó a urgencias. Pero ahora ella tiene las pilas cargadas, quiere aprovechar la vida al máximo y está dispuesta a luchar por recuperar su salud y también el control de su vida. Una iniciativa vital evidente también en la canción elegida para mostrar su carrera: ‘Never Say Die’ (Nunca digas morir) de Neoni.

Pero si hace unas semanas Genoveva Casanova mantenía el silencio, ahora parece estar más dispuesta que nunca a decir lo que piensa y siente. Las redes sociales se han convertido en su mejor canal para expresar sus inquietudes y ponerse en contacto con sus fieles. Además del vídeo en el que corre por El Retiro, también ha compartido imágenes en sus stories con mensajes motivacionales: “Si tu camino te exige caminar por el infierno, camina como si fueras dueño del maldito lugar”, rezaba uno de ellos o “quién intenta ayudar a una mariposa a salir de su capullo, la mata”, en otro.