Ayuso triunfa en Londres con el uniforme de las mujeres más elegantes: camisa satinada + pantalones de pinzas anchos

En el tercer día del viaje de Isabel Díaz Ayuso a la capital británica seguimos inspirándonos con sus looks para empezar mañana una nueva semana de trabajo. No nos quedamos cortas cuando decimos que la mayoría de los estilismos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid son muy 'copiables' por todas aquellas que buscan lucir profesionales pero sin perder un ápice de estilo en su día a día en la oficina.

Si el viernes fue un jersey negro asimétrico y el sábado una americana gris los protagonistas de sus outfits, en la mañana de hoy Ayuso ha derrochado estilo con la combinación favorita de las mujeres más elegantes y con la que ya la hemos visto a ella en varios ocasiones en las últimas semanas, están hablando de una camisa satinada y unos pantalones de pinzas muy anchos, estas dos prendas por sí solas ya son toda una declaración de estilo, pero unidas se hacen aún más favorecedoras y estilos, sobre todo de cara a la primavera, donde el satén brilla siempre con luz propia.

El look de Ayuso al detalle

Desde hace varias temporadas, el pantalón amplio o wide leg se posiciona como la prenda del momento. Desde que los pitillos cediesen su trono (un adiós con el que no podemos estar más felices), los pantalones anchos y cómodos no han dejado de ganar peso especialmente de cara a primavera y verano. Lo de las camisas satinadas por su parte es una de esas prendas atemporales que las mujeres con más estilo siempre tienen a mano en periodos de transición como el entretiempo. O lo que es lo mismo, el estilismo de Ayuso se lo podremos copiar también en los próximos meses, porque no van a pasar de moda.

¿Y qué decir de la elección cromática de la que se tiñen tanto el look de Ayuso como el de su compañera? Que esta primavera la paleta de rosas está más viva que nunca. Desde los tonos empolvados que ya adelantaron las pasarelas hasta el rosa vibrante por el que ha optado Ayuso, esta temporada todo apunta a que no habrá excusas para no rendirse a esta tonalidad. Su versatilidad permite adaptarlo tanto en looks románticos como en estilismos potentes de oficina, como bien demuestra la Presidenta en su última aparición en Londres.

Este conjunto es, sin duda, la fórmula perfecta para cualquier mujer que busque proyectar profesionalidad y elegancia sin esfuerzo. Lo mejor es que se adapta a todas las edades siendo igualmente favorecedor a los 30 que a los +60. Si buscamos una inspiración fácil de replicar y con la que acertar en cualquier reunión de trabajo o evento importante, el look de Ayuso es, sin duda, un referente que vale la pena seguir.