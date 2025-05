Dicen que estas bermudas son perfectas para estilizar la figura y parecer más alta

Las mujeres bajitas siempre tienen sus trucos para alargar la figura. En esta temporada, las bermudas han sido sus mejores aliadas para conseguirlo, porque además de convertirse en todo un básico de fondo de armario, permiten jugar con los diseños y cortes para estilizar el cuerpo. Esta prenda, que lleva causando rubor desde el verano del 2024, tiene la capacidad de ayudar a conseguir unos centímetros más teniendo en cuenta su largo, color, talle de cintura o patrón. Por lo que, si has llegado a hacer clic en este artículo, entendemos que durante estos meses quieres dejar de acortar tu silueta sin renunciar al estilo ni a las tendencias.

Tenemos todas las claves para simular ser más alta con las bermudas más favorecedoras. Pero, antes de comentarlas, debemos tener en cuenta diversas pinceladas que parecen obvias de ejecutar, pero lo cierto es que muchas veces no caemos en ponerlas en práctica. Entre ellas encontramos el poder de los looks monocromáticos, puesto que si apostamos por ellos conseguiremos alargar ligeramente nuestro cuerpo de una manera muy sencilla. En cambio, si recurrimos a dos tonalidades distintas, romperemos esa línea continua y no alcanzaremos nuestro objetivo. También, pondremos el foco en el calzado: evitaremos aquellos que tengan pulsera en el tobillo, así como haremos uso de los colores neutros y de las sandalias o zapatos puntiagudos. Por último, jugaremos con las proporciones: si la bermuda es oversize, la combinaremos con prendas superiores más estrechas o ajustadas y viceversa.

Las bermudas de efecto óptico 'piernas infinitas'

Teniendo en cuenta estos sencillos detalles que marcarán tendencia en nuestros estilismos, procedemos a comentar los trucos más importantes que deben destacar las bermudas para ser más altas. Todos ellos son sencillos de encontrar tanto en tiendas físicas como en online, por lo que no nos quedarán más excusas para ser estilosas y estratégicas en la moda.

Bermudas de talle alto

Las bermudas de talle alto son una de las prendas esenciales si tu objetivo es conseguir el efecto óptico de 'piernas infinitas' al instante. Al alargarse la cintura, ayuda a simular a tener las piernas más largas y lo podremos enfatizar todavía más si el modelo cuenta con pinzas pronunciadas. Encontramos varias opciones de las marcas de moda, pero una de las más elegantes y versátiles está en Reserved por 26 euros.

Bermudas de talle alto en marrón, de Reserved (26 euros)

Bermudas de talle alto en marrón. Reserved

Bermudas por encima de las rodillas

Existen las bermudas de distintos largos, pero nosotras nos quedaremos con las que llegan justamente por encima de las rodillas. Son el corte perfecto que sientan mejor a las mujeres bajitas, porque si optamos por las que sobrepasan la rodilla, disminuiremos la sensación de esbeltez. Esta vez, hemos seleccionado estos jorts (shorts de mezclilla o denim) en blanco de Mango por también 26 euros.

Bermudas por encima de las rodillas en denim, de Mango (26 euros)

Bermudas por encima de las rodillas en denim. Mango

Bermudas con raya delantera

Por último, también prestaremos atención a las bermudas con raya delantera. Generan una línea vertical que alarga la figura y aumenta la sensación de esbeltez. Una alternativa de lo más económica está en Lefties por únicamente 16 euros.

Bermudas con raya delantera, de Lefties (16 euros)

Bermudas con raya delantera. Lefties

Las bermudas se han convertido en una prenda statement que no desentonan en ningún sitio ni para cualquier ocasión: desde en la oficina hasta para el afterwork o en eventos de categoría. Únete a una de las tendencias de verano 2025 más top y gana unos centímetros de más.