Guía definitiva de todas las zapatillas que llevaremos este 2025 (y son aptas para ir a la oficina)

Solo dos palabras: zapatillas deportivas. Ya adelantamos que este calzado será el terremoto en todos los estilismos, casi sustituyendo tanto a los mocasines como a las bailarinas. Y aunque parezca mentira, no solamente las veremos en el streetwear o en los gimnasios, sino que, sobre todo, dentro de las oficinas con looks ejecutivos con un toque desenfadado gracias a la incorporación de todos los modelos que nuestros padres llevaban en su adolescencia. Personalmente, a nosotras nos encanta el triunfo de las zapatillas en tendencia que más veremos en esta temporada, porque son el plus que necesitábamos para conseguir ser la compañera del trabajo más moderna, como están haciendo todas las celebridades con las zapatillas de New Balance x Miu Miu.

Sabemos que dicho calzado no es demasiado común a la hora de escoger nuestros estilismos de oficina, pero las tendencias de invierno 2025 indican que serán la joya de la corona de cada una de nuestras apuestas. Cada vez más son los diseños que las marcas deportivas lanzan en relación con las zapatillas. Eso sí, sobre todo, veremos el regreso de los modelos más antiguos que hasta nuestros padres querrán robarnos de nuestro armario con una renovación actual, como las Nike Cortez o las Puma Speedcat OG. O, también, por los más dosmileros, como las Classic Slip-On de Vans que llevábamos en nuestra juventud (siendo skaters o no), pasando por las más correspondientes a las directrices de la Semana de la Moda como las zapatillas de estampado animal de Golden Goose. Como esta nueva moda de este año ha quedado más que confirmada, ha llegado el momento de comprar las zapatillas sin remordimientos, siendo una compra asegurada para utilizar tanto en la oficina como en el streetwear o en una escapada para hacer deporte.

Zapatillas 'Nike Cortez'. Nike

Zapatillas 'Nike Cortez', de Nike (100 euros)

Hablamos de una de las zapatillas running que lanzó Nike a finales de los 60, convirtiéndose en el best seller más reconocido de la marca. Asimismo, alcanzaron a ser icónicas gracias a su aparición en la película Forrest Gump de la mano de Tom Hank en 1994, momento en el que arrasó en todos los fondos de armario de todos. Dado su triunfo, este modelo se ha renovado hasta actualmente que promete volver a ser uno de los favoritos de esta temporada.

Zapatillas 'New Balance 530', de New Balance (120 euros)

Zapatillas 'New Balance 530'. New Balance

Hablamos de uno de los modelos más solicitados de los últimos años en todas las facetas gracias a su versatilidad. Además, se diseñaron con tecnologías avanzadas para la época, como la amortiguación ABZORB, que proporcionaba una mayor absorción de impactos y una suela de goma que garantizaba una tracción óptima en distintas superficies. Su primera aparición fue en la década de los años 90 con el objetivo de su uso en el campo deportivo, pero actualmente se han convertido en las zapatillas de referencia en la moda urbana.

Zapatillas 'Adidas SL72', de Adidas (100 euros)

Zapatillas 'Adidas SL72'. Adidas

Nos encantan las zapatillas retro, por ello la incorporación del modelo SL72 de Adidas es una de las mejores noticias para las editoras de moda. Se lanzaron en 1972 para los Juegos Olímpicos de Múnich con un diseño innovador y con un uso exclusivo al deporte por su ligereza y rendimiento. La perfecta combinación del ante con el nylon ayuda a crear un toque de tendencia en todos los estilismos, tanto dentro de una pista de atletismo como fuera de ella. Por ello, las que más saben de moda eligen los modelos de colores más llamativos (o, en este caso, protagonizados por el Mocha Mousse).

Zapatillas 'Speedcat OG', de Puma (110 euros)

Zapatillas 'Speedcat OG'. Puma

Aunque sea uno de los modelos más destacados de los 2000, ahora han vuelto a las calles gracias a las celebridades e influencers. Principalmente, fueron creadas para las pistas de Fórmula 1, pero, como todas las anteriores, han pasado a ser las grandes protagonistas de todos los estilismos urbanos, sobre todo los diseños de efecto ante tanto en negro como en rojo. Las hemos visto también en ediciones de la Semana de la Moda, tanto sobre la pasarela como en los looks de las invitadas.

Zapatillas 'Classic Slip-On', de Vans (80 euros)

Zapatillas 'Classic Slip-On'. Vans

Las zapatillas sin cordones de Vans son todo un clásico de la moda urbana desde los años 70. Su función principal era satisfacer las necesidades de los skaters, puesto que las Classics Slip-On tienen un agarre óptimo y resistencia sin la molestia de los cordones. No obstante, siempre se han visto en los estilismos urbanos, casuales y desenfadados, gracias a su diseño cómodo y versátil que combina con absolutamente todo.

Zapatillas 'SKYHAND OG', de Asics (110 euros)

Zapatillas 'SKYHAND OG'. Asics

Este diseño de los años 90 surgió principalmente para su recurso en balonmano, pero actualmente se han renovado con características más innovadoras y modernas para una mayor comodidad. Lo que más llama la atención es la combinación de colores llamativos y extravagantes, siendo los modelos en verde y rosa o el amarillo y negro los más solicitados de estos momentos. Perfectos para llevarlos a la oficina para dar un toque más divertido y menos serio.

Zapatillas 'Super-Star LTD', de Golden Goose (540 euros)

Zapatillas 'Super-Star LTD'. Golden Goose

Se tratan de las zapatillas favoritas de las mujeres pijas. El modelo Super-Starde Golden Goose siempre es un clásico que llama la atención en todos los estilismos, pero este de estampado animal es el más fashionista que corresponde a las tendencias en calzado 2025. Esta vez, se distinguen por su estrella y refuerzo del talón de piel color blanco, así como de la lengüeta de piel a tono y cordones en marrón.

Ya no tienes excusas para no incorporar todas las zapatillas que se llevarán este 2025, puesto que invadirán todos nuestros campos: desde el laboral hasta el deportista. ¿Cuál de todos estos es el más afín a tu estilo?