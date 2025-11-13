La Infanta Elena rescata el look británico más clásico con su chaqueta de cuadros en la inauguración del Rastrillo de Nuevo Futuro

La Infanta Elena ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas con un look que reivindica su estilo más reconocible: clásico, ecuestre y con ese inconfundible sello británico que tanto la define desde hace décadas. La ocasión lo merecía. La hija mayor del Rey Juan Carlos inauguró la 54ª edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, uno de los encuentros solidarios más emblemáticos de Madrid, acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y varias representantes de la asociación, mientras su madre, la Reina Sofía sigue en Nueva York.

En la luminosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la Infanta Elena posó con un estilismo perfecto para la temporada y totalmente coherente con su estética habitual. Si algo demuestra la hermana del Rey Felipe VI es que no sigue tendencias: las marca. Y esta vez lo ha hecho apostando por una combinación que podría pertenecer a cualquier editorial de moda inspirada en el campo inglés.

El regreso del cuadro ‘príncipe de Gales’

La pieza protagonista del look fue una chaqueta de cuadros príncipe de Gales en tonos neutros, entallada y de corte clásico, que definía la silueta sin renunciar a la comodidad. Un diseño versátil, atemporal y perfecto para el otoño, que la Infanta Elena combinó con una blusa clara y un pantalón recto en color oscuro. Este tipo de estampado, que vuelve cada año por estas fechas, encarna la sofisticación más sobria y se ha convertido en una de sus elecciones más recurrentes.

Inauguración del rastrillo nuevo futuro SERGIO PEREZ Agencia EFE

La chaqueta, con botonadura negra y estructura armada, aportaba un toque elegante y funcional, muy acorde tanto al evento como a su estilo personal. Como complemento decorativo, la Infanta incorporó un broche floral dorado en la solapa, un detalle muy suyo que añade un punto de distinción sin resultar excesivo.

El sombrero, su señal de identidad

Si hay un accesorio que define el armario de la Infanta Elena son los sombreros. Y en esta ocasión volvió a apostar por uno de sus modelos predilectos: un sombrero azul marino de ala media, decorado con una cinta marrón que reforzaba ese vínculo con la moda ecuestre inglesa que tanto le favorece. Esta elección no solo elevaba el look, sino que le daba carácter y reforzaba su presencia.

Inauguración del Rastrillo de Nuevo Futuro 2025 José Oliva Europa Press

A nivel de joyería, la Infanta optó por piezas discretas: pendientes dorados, un anillo llamativo y un colgante largo que aportaba verticalidad al conjunto. El resultado fue un look armonioso, bien equilibrado y perfectamente adaptado a un acto público y solidario.

La elegancia sobria que nunca falla

El conjunto final demuestra que la Infanta Elena domina como nadie el estilo clásico renovado, ese que nunca pasa de moda y que dialoga con la tradición. Sus elecciones estilísticas siempre transmiten carácter y coherencia, y en esta inauguración volvió a apostar por básicos infalibles: cuadros, sombrero y accesorios dorados.

Una vez más, la Infanta Elena mostró cómo la elegancia atemporal sigue siendo tendencia cuando se combina con seguridad y con un estilo propio tan consolidado como el suyo.