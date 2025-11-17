De Jennifer Lopez a Emma Stone: los looks más impactantes de los Governors Awards 2025

La temporada de premios ha arrancado oficialmente en Los Ángeles con los Governors Awards 2025, una antesala imprescindible de los Oscar donde el estilo se convierte en el gran protagonista. Cada edición deja imágenes que definen el pulso estético del año y esta no ha sido la excepción: desde el dramatismo de Jennifer Lopezhasta la elegancia minimalista de Emma Stone, pasando por el regreso de los vestidos de archivo, los volúmenes escultóricos o la Alta Costura más exquisita.

En una noche donde el glamour se midió en detalles, tejidos y siluetas pensadas al milímetro, las celebrities apostaron por firmas históricas como Dior, Louis Vuitton, Givenchy o Maison Margiela, confirmando que en Hollywood se respira más moda que nunca.

A continuación, un repaso a los grandes looks que ya están marcando conversación.

Jennifer Lopez y el vestido que abre la temporada

Jennifer Lopez fue una de las estrellas indiscutibles de la noche. La artista apareció con un espectacular vestido de Tamara Ralph, una pieza de Alta Costura que juega con un cuerpo ajustado palabra de honor en terciopelo negro y una falda con volumen dramático en tono gris perla. El diseño se completa con guantes largos negros, un gesto de sofisticación clásica que la estilista Mariel Haenn recuperó con maestría.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Para rematar el look, JLo llevó joyas de Chopard, aportando brillo y equilibrio sin restar protagonismo al vestido.

Ariana Grande y su momento Dior de archivo

Una de las sorpresas más celebradas fue la elección de Ariana Grande, que rescató un vestido de Dior de otoño 2007, firmado por John Galliano. En rosa empolvado y con bordados florales delicadísimos, el vestido combinaba nostalgia, teatralidad y una elegancia muy propia de la actriz y cantante.

16th Governors Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

La silueta asimétrica, la caída estructurada y el aura “Glinda” crearon uno de los looks más virales de la noche.

Cynthia Erivo: la más artística con Givenchy

Cynthia Erivo demostró que la alfombra roja también es un espacio para la creatividad. La actriz lució un abrigo-vestido de Givenchy diseñado por Sarah Burton, una pieza impresionista con flores multicolores, texturas en movimiento y tonos pistacho que convertían cada paso en un espectáculo visual.

16th Governors Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Un look arriesgado, teatral y absolutamente fiel a su personalidad.

Jennifer Lawrence y su Dior blanco escultural

Jennifer Lawrence volvió a confiar en su firma fetiche y apostó por un vestido blanco de Dior, acompañado por joyas de JAR. El diseño, de inspiración helénica, se caracteriza por sus drapeados impecables y una sensual abertura frontal que añade modernidad sin perder el clasicismo que define a la maison.

16th Governors Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Uno de los looks más alabados por su pureza y equilibrio.

Emma Stone y el negro minimalista de Louis Vuitton

Emma Stone, imagen global de Louis Vuitton, acudió con un vestido negro columna de la firma, rematado con detalles joya en el escote. Una propuesta sobria pero contundente que demuestra cómo la actriz ha perfeccionado un estilo elegante, limpio y siempre efectivo en alfombra roja.

16th Governors Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Una lección magistral de que menos también puede ser muchísimo más.

Anya Taylor-Joy y la fantasía blanca de Maison Margiela

Otra de las más comentadas fue Anya Taylor-Joy, que deslumbró con un vestido blanco etéreo de Maison Margiela Alta Costura. Con silueta fluida, capa integrada y un halo casi celestial, la actriz añadió un toque de magia a la gala.

16th Governors Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

El look se completó con joyas de Tiffany & Co., haciendo del conjunto uno de los más fotografiados.

Un comienzo brillante para la carrera hacia los Oscar

Los Governors Awards 2025 dejan claro que la temporada de premios llega cargada de estética, diseño y momentos icónicos. De Jennifer Lopez a Emma Stone, pasando por Ariana, Cynthia, Lawrence o Anya Taylor-Joy, cada una ha aportado una visión muy distinta de lo que significa vestir de gala en 2025: dramatismo, archivo, artesanía, minimalismo o fantasía absoluta.

Todo apunta a que esto es solo el comienzo.