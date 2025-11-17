Tamara Falcó mezcla ‘sport chic’ y tendencia cowboy en el look más comentado del histórico partido de la NFL en el Bernabéu

El debut de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu fue ayer uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Madrid. Más de 80.000 personas llenaron el estadio para vivir un partido histórico, pero también para disfrutar de una noche en la que la moda tuvo un papel inesperadamente protagonista. Entre los looks más comentados estuvo el de Ayuso, y también el de Tamara Falcó, que acudió acompañada de su marido y sorprendió con un estilismo que fusiona comodidad, guiños deportivos y una tendencia muy marcada esta temporada: la estética cowboy.

Mientras miles de aficionados se decantaban por sudaderas, merchandising o estilismos puramente deportivos, la marquesa apostó por una propuesta completamente diferente que demuestra, una vez más, su capacidad para reinterpretar cualquier evento desde su propio estilo. Su look se movió entre el ‘sport chic’ europeo, el aire casual que tanto la representa y un toque cowboy que elevó el conjunto y lo convirtió en uno de los más virales de la noche.

La base del look: jersey blanco y pantalón negro, el combo más favorecedor

Para construir el estilismo, Tamara Falcó comenzó por una combinación tan sencilla como infalible: jersey blanco de manga larga y pantalón negro. Dos básicos que funcionan siempre y que, en su caso, aportan luz y estilizan la figura sin restar comodidad. Este tipo de prendas son habituales en su armario porque permiten jugar con los accesorios y con capas exteriores sin saturar el conjunto.

Iñigo y Tamara. Instagram @ionieva

El pantalón negro, de corte relajado, aporta ese punto urbano que encaja perfectamente en un evento multitudinario como un partido de la NFL. Un diseño cómodo, versátil y muy Tamara, que utiliza este tipo de cortes cuando quiere priorizar el movimiento y la naturalidad.

El toque que cambia todo: botas cowboy en tono cuero

El detalle más inesperado —y el más comentado en redes— fueron sus botas cowboy en tono marrón en ante. Esta temporada, las botas de estilo western se han consolidado como tendencia absoluta, y Tamara las incorporó al look para darle un giro moderno y muy reconocible. El contraste entre las botas cowboy y el ambiente deportivo es, precisamente, lo que convierte su estilismo en un acierto total: arriesga sin exagerar, destaca sin imponerse y suma personalidad sin restar confort.

El look de Tamara. Instagram @ionieva

Además, el color cuero aporta calidez al conjunto y rompe la bicromía blanco-negro del jersey y el pantalón, algo que estilísticamente funciona muy bien en looks urbanos de invierno.

Accesorios con intención: gorrito beige y camiseta NFL

Antes del partido, la marquesa posó con un gorrito beige y una camiseta blanca con el logo de la NFL, un gesto que encaja con el ambiente del evento sin perder su estética minimalista. Este tipo de accesorios aportan frescura y cercanía, y muestran una faceta más divertida y espontánea de Tamara.

El look de Tamara. Instagram @ionieva

Ya en el estadio, sustituyó la camiseta por su jersey blanco y se sumó al ambiente deportivo con una gorra oficial del equipo, un accesorio que encaja con el espíritu del partido y que añade un aire juvenil a su look final.

Para combatir el frío nocturno del Bernabéu, Tamara añadió un abrigo largo en tono neutro, una de sus prendas fetiche. Este tipo de diseños estructurados se han convertido en un básico de sus looks urbanos porque elevan cualquier conjunto sin restar naturalidad. En esta ocasión, funcionó como la capa perfecta para equilibrar el aire deportivo del partido con su estilo habitual.

Un look cómodo, urbano y muy Tamara

Con este estilismo, Tamara Falcó demuestra que no hace falta recurrir a prendas llamativas para destacar. Su look para la histórica noche de la NFL en el Bernabéu es una mezcla impecable de comodidad, tendencia y elegancia casual, una fórmula que domina como pocas y que convierte cada plan improvisado en una lección de estilo.