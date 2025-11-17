Rosalía se viste de novia moderna en su noche más especial en ‘The Tonight Show’ con dos looks que confirman su nueva era

Rosalía ha regresado por todo lo alto a The Tonight Show con Jimmy Fallon, y lo ha hecho con dos estilismos que marcan un antes y un después en esta nueva etapa profesional. La catalana acudió al plató para presentar LUX, su nuevo álbum, y para interpretar La Perla, uno de los temas más comentados del proyecto. Pero, más allá de la música, fueron sus looks los que encendieron el termómetro fashion: dos propuestas blancas, románticas, con alma couture y una clara inspiración bridal reinterpretada desde su universo artístico.

Un vestido blanco de espíritu artesanal para la entrevista

Para sentarse junto a Jimmy Fallon, Rosalía escogió un vestido blanco de manga larga con escote redondo, tejido con textura artesanal y acabado deshilachado en la falda. La pieza juega con ese concepto imperfecto y manual que tanto define el estilo de la artista: costuras visibles, volúmenes orgánicos, flecos que parecen crecer de forma natural y un movimiento precioso cada vez que se sienta o cruza las piernas.

El diseño, elegante pero nada convencional, recuerda a esos vestidos de novia alternativos que buscan romper con la estética clásica sin perder romanticismo. La falda, con flores y hilos sin rematar, funciona como un guiño al raw couture, una tendencia que mezcla alta costura y estética inacabada. Rosalía lo combina con unos salones negros de charol y medias con dibujo, añadiendo un toque inesperado y casi punk que equilibra la delicadeza del vestido.

Su melena suelta, ondulada y con su halo angelical en rubio, completa un look dulce, natural y muy acorde a su nueva etapa visual.

Una novia teatral y onírica para interpretar La perla

Para la actuación, Rosalía dio un salto estético y apareció sobre un escenario completamente azul, tumbada sobre una cama gigante y envuelta en un vestido que podría describirse como “novia soñada en clave teatral”. La pieza, blanca y de escote palabra de honor, incorpora una falda globo con varias capas de tul semitransparente que crean un volumen etéreo, casi de cuento.

El vestuario potencia la narrativa emocional de La Perla, una canción íntima, vulnerable y cargada de simbolismo. Rosalía juega con la inocencia y la fuerza: un outfit delicado, casi angelical, contrastado con su presencia escénica hipnótica. Los zapatos, con brillo sutil y pulsera al tobillo, mantienen el aura nupcial y sofisticada sin restarle protagonismo al vestido.

Las imágenes de la actuación —sentada sobre la cama, recostada o de pie entre las telas azules— parecen sacadas de un editorial de moda. Es Rosalía en estado puro: drama, romanticismo, técnica y un nuevo imaginario visual que está construyendo para esta era.

Rosalía inaugura su nueva etapa con moda conceptual

Estos dos looks confirman algo que ya intuíamos: Rosalía está abrazando un estilo más romántico, teatral y artesanal, muy lejos de la estética motomami. Ahora su moda habla de volumen, simbolismo y texturas. Y, en su visita a Fallon, se viste dos veces de blanco para contarlo: primero como una novia moderna e imperfecta; después como una novia etérea y escénica.

Una noche que no solo presentó LUX, sino también el nuevo lenguaje visual de una artista que nunca da un paso al azar.