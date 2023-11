Jessica Chastain presume del mono de brillos perfecto para ser la mejor vestida en las cenas de Navidad

Jessica Chastain siempre se convierte en la mejor vestida en todas las galas y alfombras rojas. Y es que, se ha celebrado el Festival de Cine en Marrakech y la actriz ha presumido del mono de brillos perfecto para las comidas y cenas de Navidad (y que las chicas más modernas y pijas van a querer). Después de que Alba Díaz o Anita Matamoros nos hayan convencido con los pantalones de brillantes como la mejor propuesta para impresionar a nuestros familiares y amigos, la celebrity nos ha hecho dudar de nuestro look con su propuesta ejemplar. Porque los monos largos siempre vienen bien en nuestro fondo de armario y ahora más que nunca, ya que debemos empezar a planificar todos nuestros estilismos para las fechas más importantes de diciembre. Además, es la típica prenda estrella que nos hace efecto tipazo gracias a su ceñido a la cintura. Y por si no fuera poco, Jessica Chastain ha optado por enamorarnos todavía más con una capa original confeccionada por un conjunto de perlas, un añadido que ha hecho elevar su look durante el evento.

Jessica Chastain conoce bien a sus seguidores y se ha querido poner este mono de brillos para inspirar a todas las mujeres que tienen dudas sobre qué ponerse en Navidad. Además, sabe vestirse de lo más cómoda, favorecedora y acertada, pues estamos hablando de una prenda que, gracias a su patrón sencillo, se puede combinar de muchas formas. De la misma manera que la actriz lo ha combinado con esta espectacular capa (que ahora está en tendencia), tú puedes optar por un abrigo de pelo, una americana oversize o, incluso, un jersey calentito para ir un poco más casual y desenfadada. Sin embargo, lo que está claro es que vamos a aprovechar el Cyber Monday para encontrar una réplica de este mono con brilli brilli.

Jessica Chastain con un mono de brillos en el Festival del Marrakech. Gtres

Si Jessica Chastain deja claro que el mono de brillos es la opción definitiva para convertirte en la mejor vestida de la velada, nosotras no lo vamos a negar. Indiscutiblemente, es la prenda más versátil para seguir utilizándola en tus mejores eventos o fiestas.