Jonathan Anderson debuta en Dior con una ovación: arte, moda y ruptura en París para su primera colección masculina

París, 27 de junio de 2025. Todos los ojos estaban puestos en él. Y no defraudó. El esperado debut de Jonathan Anderson como director creativo de Dior Homme ha sido mucho más que una presentación de colección: ha sido una declaración de intenciones, un manifiesto estético que pone a la maison francesa en una nueva órbita creativa. El desfile, celebrado en el Hôtel des Invalides, terminó con una gran ovación en pie del público y con las redes sociales ardiendo al ritmo de sus looks rompedoramente poéticos.

Lejos del efectismo habitual de las pasarelas, Anderson convirtió el espacio en una galería sobria y silenciosa, con suelos de madera clara y una puesta en escena casi museográfica. Inspirado por la obra del pintor Chardin, el diseñador reivindicó la belleza de lo cotidiano y lo artesano, en contraposición al espectáculo vacío. Este debut no solo presenta una nueva estética para el hombre Dior, sino también una nueva estrategia de marca: más silenciosa, más reflexiva y profundamente anclada en la cultura. Con referencias literarias, guiños a Andy Warhol y Basquiat y una campaña previa protagonizada por Kylian Mbappé, Anderson apuesta por el contenido antes que el impacto, por la construcción de un imaginario con peso.

Looks que reinventan el canon masculino

Con su primer desfile para Dior Homme, Jonathan Anderson ha firmado una colección que mezcla arte, historia y moda contemporánea con una maestría serena. El futuro de Dior parece estar en buenas manos… y con mucha más cabeza de la que imaginábamos. La colección Spring/Summer 2026 de Dior Homme mezcló códigos clásicos con guiños excéntricos y una elegancia sin miedo a lo experimental. Entre los looks destacados:

Paris Fashion S/S 26 Dior ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Jersey gris de escote en pico con camisa azul claro y pañuelo estructurado al cuello, combinado con shorts de sastrería y zapatillas deportivas Dior.

Blazer de lana con solapa negra, a juego con una espectacular falda tipo cargo XXL blanca, sandalias negras y calcetines bicolor, un look que rompió todas las reglas.

Vaqueros lavados con chaleco bordado y capa étnica, una silueta que mezcla lo folclórico con lo urbano.

Paris Fashion S/S 26 Dior ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Pantalones verde neón, camisa de rayas, corbata y bolso cruzado, en un estilismo que moderniza la figura del oficinista.

Denim XXL, chalecos estampados y referencias continuas al archivo Dior, reinterpretadas desde una óptica joven, intelectual y subversiva.

Cuellos XXL que te trasladan al París de María Antonieta.

Estrellas en el front row y una ovación final

La ovación al final del desfile confirmó lo que muchos intuían: Anderson ha superado con nota su primer reto en Dior. El tuit más viral del momento lo resume así: “Jonathan Anderson gets a standing ovation for his Dior debut”. Entre las invitadas más destacadas, Rihanna fue una de las más fotografiadas, fundiéndose en un abrazo con el diseñador al terminar el desfile.

Paris Fashion S/S 26 Dior ASSOCIATED PRESS Agencia AP

También asistió Sabrina Carpenter, vestida con un impecable tailleur bar reinterpretado, un guiño a los orígenes de la firma y a la feminidad de posguerra con la que Christian Dior revolucionó la moda, o los españoles Quim Gutiérrez y Manu Ríos.