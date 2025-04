De Juan Vidal a Dominnico, estos han sido los desfiles de la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion

Pasadas las dos primeras jornadas de esta 080 Barcelona Fashion, ha llegado uno de los días más esperados en el Recinte Modernista de San Pau. Este jueves ha sido el turno de grandes nombres en la industria como Juan Vidal, María Escoté y Dominnico, las expectativas estaban servidas y como cabía a esperar, ninguna de las propuestas creativas del día decepcionaron.

Si el martes nos trasladamos a lugares mágicos de la mano de Lola Casademunt y Simorra y el miércoles fuimos testigos de una oda al espíritu libre y el glamour de otras épocas con Custo Barcelona y Ernesto Naranjo, en la jornada de jueves las emociones han estado a flor de piel con AAA Studio y Alvar Merino. Ahora sin más dilación te contamos lo qué ha pasado en la pasarela de la 080 Barcelona Fashion en la tercera jornada.

AAA Studio

Con 'Burndenout', AAA Studio pone nombre y forma a ese agotamiento existencial que arrastra a la 'generación z' en su entrada forzosa a la adultez. La colección para F/W 2025-26 combina prendas oversized, volúmenes redondeados y piezas multiposicionables que representan una carga emocional difícil de gestionar, pero que seguimos sosteniendo. El contraste entre piezas que evocan vulnerabilidad (como pantalones con pinzas que simulan rodillas flexionadas) y otras que aparentan control y compostura, traduce en moda ese esfuerzo por "dar buena cara". Además, tejidos acogedores y detalles como mitones, gorras, gafas 3D y calentadores completan una propuesta que abraza la incomodidad sin perder el estilo.

Alvar Merino

'Into the unknown' es un salto sin red hacia lo incierto. La última colección de Alvar Merino explora las emociones que surgen al enfrentarse a nuevos desafíos desde una estética funcional pero profundamente emocional. Materiales técnicos, cierres estratégicos y cortes arquitectónicos conviven con una paleta que va del blanco al negro, pasando por grises y acentos vibrantes.

Doblas

'Re-debut' es un ejercicio de equilibrio entre opuestos. Carlos Doblas diluye las fronteras de género y presenta una colección en la que la sastrería clásica se funde con elementos teatrales y artísticos. Blazers oversize, siluetas estructuradas y tejidos cálidos como la pana o la lana conviven con piezas fluidas, sedas y referencias al universo de Pierrot y Columbine. La paleta neutra de blancos, negros, grises y beige, refuerza una estética casi atemporal, mientras que los guiños al béisbol de los 50 y al folclore aportan un aire nostálgico sofisticado.

Juan Vidal

Una de las colecciones más esperadas en esta tercera jornada, 'Me quiere, no me quiere' es moda convertida en reflexión poética. El maestro Juan Vidal deshoja la margarita de la identidad con una propuesta que explora siluetas que juegan entre lo rígido y lo fluido, entre lo masculino y lo femenino, construyendo un imaginario emocional cargado de simbolismo. Satén lavado, xilografías florales, gabardinas y prendas que oscilan entre lo lineal y lo ondulado traducen ese vaivén de emociones.

Eñaut

Con 'Ecdisis', Eñaut nos enfrenta a la tensión entre cuerpo e identidad, entre aceptación personal y estándares de belleza impuestos. La colección se construye como un puente desde la propuesta anterior de la marca, refinando siluetas y audaz en sus cortes, manteniendo su ADN, pero evolucionando hacia nuevas texturas y proporciones. En esta ocasión, la estética se vuelve aún más introspectiva, casi confesional, invitando al espectador a cuestionar su propia percepción y a encontrar belleza en la transformación.

María Escoté

María Escoté regresa con fuerza a la pasarela con 'S x María Escoté', una colección que equilibra la sofisticación con la viabilidad comercial. Inspirada en los superhéroes y la cultura pop que tanto definen a la diseñadora, su propuesta es una explosión de estampados, volúmenes gráficos y experimentación sartorial.

Desde piezas únicas hasta prendas con alma upcycled, la firma demuestra que la sostenibilidad puede convivir con la fantasía. El resultado: una colección madura, elaborada y cargada de carácter que reafirma el posicionamiento de la marca en su mejor momento.

Dominnico

Dominnico pone el broche de oro a la jornada con 'Lucky fall 2025', una fantasía glam-western que mezcla el espíritu del Lejano Oeste con la decadencia brillante de Las Vegas. Denim, cuero efecto serpiente, pelo reciclado y tejidos de stock se combinan en conjuntos crop, faldas midi, pantalones campana y chaquetas acordonadas. Colores como el granate, marrón, azul klein y los detalles supersticiosos como talismanes y amuletos refuerzan ese imaginario donde el riesgo y la suerte caminan de la mano.

Hoy nos despedimos por la puerta grande la 35.ª edición de la 080 Barcelona en un viernes en el que estaremos muy pendientes de Anel Yaos, Maison Moonsieur, Rubearth, Manéamé, Habey club y Acromatyx.