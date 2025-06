De las Kardashian a Rania de Jordania, las mejores invitadas a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

La boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos está siendo una de las bodas más comentadas de este fin de semana. La reportera estadounidense y el fundador de Amazon se han dado el 'sí quiero' en la isla veneciana de San Giorgio Maggiore este viernes 27 de junio, un enlace matrimonial al que no han dudado en asistir más de 200 invitados exclusivos. Durante los días previos, ya descubrimos quiénes iban a estar presentes, como el clan Kardashian-Jenner, Oprah Winfrey, Orlando Bloom o la royalRania de Jordania, entre otros.

Ya adelantamos que el vestido de novia de Lauren Sánchez no ha sido el único atuendo que ha impresionado a todos. Y es que hemos visto a las celebridades o socialites subiéndose a los vaporettos de la ciudad italiana, momento en el que hemos aprovechado para analizar cada una de sus propuestas estilísticas. Glamur, sofisticación y mucha, mucha y mucha tendencia. Así podemos definir todos los looks de los invitados a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, conformada por estilo, poder y elegancia. Y aunque dicha celebración tendrá lugar a lo largo de este fin de semana y, por ende, veremos más estilismos, nos hemos adelantado a analizar cada uno de los looks de las personalidades VIP en este gran día.

Todas las invitadas a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos en Venecia

Oprah Winfrey ha escogido la tonalidad de la temporada de verano 2025 para deslumbrar en la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos. Un vestido en rosa empolvado con pliegues diagonales (una estrategia para estilizar la figura), mangas largas y una falda con vuelo que ha relajado con un semirecogido desenfadado.

Las hermanas Jenner, de nuevo, se han convertido en una de las mejores vestidas. Por un lado, Kendall Jenner ha apostado por un vestido largo semitransparente en negro con fular a juego y joyería en esmeralda. Por otro lado, Kylie Jenner ha sido fiel a su estilo con un vestido encorsetado en celeste de efecto satinado, un tipo de atuendo con el que estamos acostumbrados a verla.

Kim Kardashian también ha brillado con un vestido largo ajustado de escote de pico y tirantes en chocolate con brillos y encajes laterales. Un atuendo que ha elevado con joyería de pedrería y un hairstyle sencillo, como es el cabello suelto con ondas deshechas. Khloé Kardashian, por su parte, ha sido la más actual con un vestido de lentejuelas en rosa de lo más coqueto y romántico, acompañado de una capa de plumas.

Kris Jenner ha confiado en el binomio negro y blanco para ser una de las más elegantes del acontecimiento con un vestido de mangas semitransparentes y abullonadas y pliegues en la zona del escote. Un look clásico que nunca falla para una boda al estilo italiano.

Rania de Jordania con un vestido multicolor en tonos apagadados decorado por lentejuelas y motivos florales en 3D al que ha añadido una capa sobre los hombros a modo de chal en verde. Junto con bolso de mano discreto, de la misma manera que las joyas, y melena suelta con ondas.

Ivanka Trump de lo más glamurosa con un vestido largo en rosa con brillos de escote palabra de honor, abertura lateral y cola sutil. Llama la atención por la decoración de los múltiples pétalos de una rosa que se despliegan a lo largo de todo el diseño.

Karlie Kloss con un sofisticado vestido largo en negro de hombros caídos al que ha añadido una espectacular gargantilla, así como ha deslumbrado un peinado de lo más favorecedor y elegante.

Las invitadas a la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos han protagonizado un despliegue de looks de lo más glamurosos y perfectos para un atardecer en Venecia. Sin ninguna duda, de nuevo, hemos analizado una serie de ideas que nos ayudarán a escoger nuestros próximos atuendos para BBC.