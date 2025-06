Lauren Sánchez sorprende con un vestido de alta costura en la exclusiva preboda con Jeff Bezos en Venecia

La ciudad de los canales ha sido testigo este jueves 26 de junio del primer gran desfile de estrellas que han aterrizado en Venecia para asistir al enlace más mediático del año: la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. La pareja ha dado el pistoletazo de salida a su fin de semana de celebraciones con una glamourosa preboda que ha reunido a rostros tan conocidos como Rania de Jordania, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom u Oprah Winfrey.

Lauren Sánchez, futura esposa del magnate de Amazon, ha sido sin duda la gran protagonista de esta primera gran cita. La periodista y empresaria ha acaparado todos los flashes con un espectacular vestido de alta costura firmado por Schiaparelli, perteneciente a su colección primavera/verano 2025.

El vestido de Lauren Sánchez

El diseño, de palabra de honor y silueta entallada, está confeccionado en satén dorado con bordados florales y detalles artesanales que rinden homenaje al icónico legado de la maison. Además, incorpora cuentas doradas y rojas, un impresionante corté en la parte posterior y un gran lazo que cae sobre la espalda, en una mezcla perfecta de sofisticación clásica y dramatismo contemporáneo.

El vestido de preboda de Lauren Sanchez. Gtres

Pero no fue solo el vestido lo que atrajo miradas: Lauren completó el look con dos anillos XL con diamantes de gran tamaño, uno en cada mano. Las joyas no tardaron en despertar comparaciones con el emblemático anillo de compromiso que Kanye West le regaló a Kim Kardashian en 2013, sí, ese mismo que fue robado en el atraco de París en 2016.

La pareja llegó en helicóptero el miércoles y desembarcó en el puerto de Venecia, desde donde se trasladaron a bordo de una lancha privada para dar la bienvenida a sus invitados en una exclusiva fiesta previa al gran día. La carpa instalada en el puerto fue el epicentro de esta celebración inicial, donde la moda, el lujo y las estrellas internacionales se dieron la mano.

Con este look, Lauren Sánchez no solo inaugura su enlace con Bezos por todo lo alto, sino que también se corona como una de las invitadas mejor vestidas de este año. Y esto es solo el principio: aún queda la boda oficial